Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль заметно опустился на фоне падения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,942 руб., что на 21 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 4 августа на 60,5 копейки, до 80,0687 руб./$1, и увеличил курс евро на 76,64 копейки, до 91,9589 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"Сложившийся в июне-июле уровень цен на нефть Brent вблизи $80 за баррель постепенно находит отражение в снижении объемов валютной выручки, поступающей на внутренний рынок. В сочетании с формирующимся дефицитом китайского юаня на рынке, на который указывают сохраняющиеся на повышенном уровне ставки однодневного привлечения RUSFARCNY, это создает предпосылки для продолжения тенденции снижения курса рубля в краткосрочной перспективе. При этом важным фактором для дальнейшей динамики валютного рынка станет объявление Минфином объемов операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила на август", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть

Цены на нефть немного замедлили снижение вечером в понедельник, однако остаются в глубоком минусе на признаках деэскалации ближневосточного конфликта.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени падают на 4,82%, до $83,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 6,18%, до $79,44 за баррель.

Между тем интенсивность движения танкеров как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась в последние дни, по данным отслеживания судов. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о трех атаках на танкеры в районе Ормузского пролива с субботы.

В минувшее воскресенье семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки. Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов добычи, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с.

Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в западных портах страны в июле выросли к июню на $2,2-2,6 за баррель, при поставке в Азию дисконты выросли на $3,5-3,9 за баррель, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом в течение июля было заметно подорожание российской нефти, то есть снижение дисконтов на нее, после возобновления конфликта на Ближнем Востоке с 8 июля.

По расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июле сложилась на уровне $59,02 за баррель. В июне она составила $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 4 базисных пункта - до 13,95% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник понизились на 1 базисный пункт - до 14,37%, 14,4% и 15,08% годовых соответственно.