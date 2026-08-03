США оштрафовали подразделение UBS на $125 млн

UBS Financial Services заплатит штраф за нарушение антиотмывочного законодательства

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - UBS Financial Services Inc., брокерское подразделение швейцарского банка UBS Group AG, согласилось заплатить штраф в размере $125 млн в рамках урегулирования претензий американских регуляторов в связи с неоднократными нарушениями правил в сфере противодействия отмыванию доходов.

Это крупнейший штраф за подобные нарушения, наложенный подразделением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении брокерской компании, пишет Bloomberg.

Первый штраф на UBS Financial Services был наложен в 2018 году за недостаточные меры по мониторингу подозрительных валютных переводов. Тогда он составлял $14,5 млн. С тех пор UBS не устранил проблему, в результате не сумев должным образом проверить более 50 тыс. переводов на общую сумму свыше $10 млрд, говорится в сообщении регулятора.

Представитель UBS заявил, что банк "в полной мере сотрудничал с регулятором и вложил значительные средства в улучшение своих систем противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем".

Штраф будет распределен между FinCEN, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов (FIRA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).