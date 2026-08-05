Ставки по ипотеке в США обновили годовой максимум

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США повысились по итогам пятой недели подряд и обновили максимум c июля 2025 года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 31 июля, составила 6,81% годовых против 6,76% неделей ранее.

Ставки выросли на 5 базисных пунктов вслед за доходностью гособлигаций США на фоне скачка цен на нефть, спровоцированного новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена в ответ повысить ключевую процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. Инвесторы оценивают вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании примерно в 57%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю сократилось на 2,9% после падения на 6,4% неделей ранее. Количество заявок на новую ипотеку понизилось на 4%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки уменьшилось на 2%.