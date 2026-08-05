ЦБ считает, что вклад роста цен на топливо в инфляцию в 2026 г. не превысит 1,5 п.п.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на топливо добавил в инфляцию в июне и первой половине июля 0,5 процентного пункта (п.п.), в целом за год эффект не превысит 1,5 п.п., говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"По оценкам, прямой вклад повышения цен на моторное топливо в текущий прирост потребительских цен составил около 0,3 п.п. в июне и еще около 0,2 п.п. за первые две недели июля. При этом в середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. Участники (обсуждения ставки - ИФ) согласились, что значительная часть прямого влияния произошедшего удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась", - отмечает Банк России.

На фоне уже произошедшего удорожания топлива и распространения его эффектов на другие товары и услуги ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%.

"Вторичные эффекты роста цен на топливо в основном проявятся в 2026 году. По оценкам, общий вклад прямых и косвенных эффектов удорожания топлива в инфляцию за год не превысит 1,5 п.п.", - говорится в документе.

При этом ЦБ не ждет существенного повышения устойчивой инфляции. По прогнозам регулятора, в оставшейся части года показатели устойчивого роста цен будут складываться вблизи текущих уровней - преимущественно в диапазоне 4-5% (с сезонной корректировкой в годовом выражении).