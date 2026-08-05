Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов, лидировали в рост котировки "Полюса"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекционного восстановления, несмотря на забуксовавшую нефть (сентябрьский фьючерс на нефть Brent торгуется у $79,5 за баррель) и геополитическую напряженность из-за конфликта России и Украины. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2300 пунктов впервые с начала июля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4% до 2301,65 пункта, индекс РТС вырос на 1,7% до 895,93 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Полюса" (+4,8%), "Сургутнефтегаза" (+4,1%), ПАО "Группа Позитив" (+3,6%), "АЛРОСА" (+2,9%), "МТС" (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 августа, составил 80,9293 рубля (-19,98 копейки).

Подорожали в среду акции "Хэдхантера" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,8%), "ВК" (+2,8%), АФК "Система" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%), "Роснефти" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Яндекса" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "НЛМК" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,4% "префы"), "Северстали" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "ИКС 5" (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи сумел штурмовать круглые 2300 пунктов. Геополитический оптимизм и слабость рубля поддерживали покупателей акций. Кроме того, Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что видит пространство для ее снижения до конца текущего года, хотя оно и сузилось.

Глобальные рынки воспрянули духом на заявлениях администрации США о возможном скором возобновлении судоходства через Ормузский пролив, это усилило надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке и оказало давление на нефтяные цены. В Китае "бычий" настрой не испортила даже слабая статистика по деловой активности за июль: индекс PMI в сфере услуг снизился до 50,4 пункта с июньских 54,1 пункта.

В четверг полугодовой отчет по МСФО представит компания "Юнипро", а "Мосгорломбард" раскроет операционные результаты за 7 месяцев. Банк России опубликует "Мониторинг отраслевых финансовых потоков". В среду вечером Росстат сообщает о темпах роста потребительских цен. Инвесторы будут оценивать данные в контексте дальнейших шагов по ключевой ставке. Индекс МосБиржи при благоприятном сценарии может закрепиться выше 2300 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, в среду российский фондовый рынок вернулся к росту, хотя и на небольших торговых объемах.

Несмотря на негативный геополитический фон и очень шаткую динамику цен на нефть, покупки российских акций, преимущественно "второго эшелона", продолжились. Уровень 2300 пунктов по индексу МосБиржи оказался достижимым. Оптимизм инвесторов обусловлен макроэкономическими и корпоративными новостями. Подешевевший рубль, по-видимому, мотивирует инвесторов возобновлять покупки акций в ожидании улучшения финансовых результатов крупных экспортеров. Выгодные инвестиционные идеи также есть в некоторых несырьевых компаниях малой и средней капитализации. Если тенденция к такому плавному и умеренному росту сохранится до конца августа, можно будет говорить о развороте вверх среднесрочного тренда. Но следует помнить, что август в России отличается негативной репутацией, поэтому нельзя исключать сюрпризов для экономики и фондового рынка, напомнила аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на торги в четверг, 6 августа, - диапазон 2250-2350 пунктов, заключила Мильчакова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 отступили на 0,1-0,4%), нет единого вектора в США (индексы акций изменяются на 0,1-0,8%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены консолидировались после отката на надеждах на прогресс в мирных переговорах между США и Ираном.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $79,59 за баррель (-5,3% во вторник), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $75,65 за баррель (-5,7% накануне).

Оба сорта нефти опускались утром до минимумов за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар". "Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар, и тогда пролив будет открыт", - сказал Трамп Fox News.

Президент США в очередной раз выразил мнение, что Иран хочет заключить сделку. "У нас очень хорошие дискуссии. Они не любят это признавать", - отметил Трамп.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,66 млрд рублей (из них 9,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,55 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,74 млрд рублей на акции "Полюса").