Рубль подешевел к юаню на решении Минфина увеличить покупки валюты по бюджетному правилу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" на торгах в среду рубль подешевел к юаню на публикации отчета Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.

К 19:00 юань подороажл на 3,9 копейки, до 11,99 рубля.

Банк России опустил официальный курс доллара с 6 августа на 19,98 копейки, до 80,9293 рубля, и уменьшил курс евро на 39,23 копейки, до 93,1901 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Минфин с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей, сообщило ведомство.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 5,4 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114,23 млрд рублей.

Банк России во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 августа по 4 сентября 2026 года увеличит покупку валюты до 5,92 млрд рублей в день (с 7 июля покупки составляли 4,82 млрд рублей в день).

"Рубль в среду немного опустился относительно юаня, пара "юань-рубль" завершила торги вблизи отметки 12 рублей. Основное давление на рубль в ходе сегодняшних торгов оказало решение Минфина увеличить ежедневный объем покупки валюты в рамках бюджетного правила примерно на 20% - с 5,4 млрд рублей в июле до 6,5 млрд рублей в августе. Таким образом, фактические объемы операций, непосредственное проведение которых осуществляет ЦБ, составят 5,9 млрд рублей вместо 4,8 млрд рублей в прошлом месяце", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Вероятно движение курса рубля к 85 рубля/$1 уже в августе, полагает аналитик "СберИнвестиций" Федор Чижов.

"Рубль продолжает терять позиции: доллар поднялся выше 81 рубля, а юань приблизился к отметке 12 рублей, - отмечает эксперт в комментарии. - Дополнительное давление на российскую валюту оказало решение Минфина увеличить покупки валюты и золота по бюджетному правилу".

С 7 августа по 4 сентября ведомство направит на эти операции 136,17 млрд рублей. Ежедневный объем покупок вырастет с 5,4 млрд рублей до 6,5 млрд рублей - примерно на 20%.

"Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу усиливает аргументы в пользу дальнейшего ослабления рубля, - пишет Чижов. - При сохранении текущего баланса спроса и предложения мы допускаем движение курса в сторону 85 рублей/$1 уже в августе".

Аналитик полагает, что инвесторам стоит оценить валютную долю своего портфеля и при необходимости постепенно увеличить ее с помощью валютных облигаций и других инструментов, чувствительных к ослаблению рубля.

Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки руководством ЦБ 24 июля. Банк России в июле рассматривал две опции решений по ставке: сохранить ее на уровне 14,25% или снизить на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,0% годовых.

Различия позиций участников заседания, отмечает ЦБ, касались сроков снижения: одни сторонники выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие - за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметного обсуждения не получило, подчеркнул Банк России.

Большинство участников, выступавших за снижение ставки на 25 б.п., предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений, говорится в резюме. "Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется. Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает ЦБ.

Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%, следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России. ЦБ прогнозирует ускорение инфляции в 3-м квартале на уровне 7,0% против 5,0% во 2-м квартале. Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6,0-7,0% с 4,5-5,5% ранее.

Цены на нефть демонстрируют небольшую смешанную динамику вечером в среду, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,34%, до $79,62 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,13%, до $75,67 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $80,95 за баррель, WTI - до $76,7 за баррель на фоне сообщений о новых атаках хуситов в Красном море.

Накануне обе марки нефти подешевели более чем на 5% и завершили торги на минимумах за три недели, чему способствовали надежды на нормализацию поставок из ближневосточного региона, возросшие на заявлениях министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре достичь соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,48 млн баррелей, сообщило американское министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших сокращения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 2,36 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 2 базисных пункта - до 13,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду понизилась на 2 базисных пункта - до 14,34% годовых, версии на 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня - 14,39% и 15,06% годовых соответственно.