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Европейские фондовые рынки не показали единой динамики в среду

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы не показали единой динамики в среду.

Трейдеры оценивали новости относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также корпоративные отчеты за прошедший квартал.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,04%, до 657,14 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,08%, французский CAC 40 - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,17%. В то же время германский DAX потерял 0,29%, итальянский FTSE MIB - 0,18%.

Трейдеры ждут нового соглашения между США и Ираном, которое позволило бы возобновить нормальное судоходство в Ормузском проливе. Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что такое соглашение может быть заключено во вторник или среду.

Президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Тегераном, продолжавшихся "весь день" во вторник. Он положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану "очень сильный удар", если соглашение не будет достигнуто. Иран, между тем, отрицает факт переговоров с США.

"Мы по-прежнему наблюдаем скептицизм относительно того, кто именно и с кем ведет переговоры, и что потенциальное соглашение будет означать для судоходства", - отмечает президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду оказались акции британского ритейлера одежды Next Plc, подорожавшие на 5,7%. Компания улучшила прогноз доналоговой прибыли и продаж на текущий финансовый год после сильных результатов за второй финквартал.

Бумаги пивоваренного гиганта Heineken, отчитавшегося о росте чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2026 года, подорожали на 2,2%.

Рыночная стоимость Glencore поднялась на 4,1%. Сырьевая компания вернулась к чистой прибыли в первом полугодии, увеличив выручку в полтора раза, и заявила о намерении провести вторичный листинг в Австралии.

Акции Coca-Cola HBC, производителя и дистрибьютора напитков Coca-Cola в Европе, подорожали на 3,9%. Чистая прибыль компании в первом финансовом полугодии увеличилась до 524,4 млн евро с 470 млн евро годом ранее, а доналоговая прибыль превзошла ожидания рынка. Органический рост выручки составил 9,6% - до 6,23 млрд евро.

Капитализация датской Novo Nordisk упала на 4,3%. Фармацевтическая компания неожиданно нарастила выручку во втором квартале и улучшила годовой прогноз, но ее чистая прибыль разочаровала инвесторов.

Бумаги германской Infineon Technologies подешевели на 5,7%. Один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции также получил квартальную чистую прибыль ниже ожиданий.

Лидером снижения в сводном индексе стали акции Prudential Plc (-6,4%). Акции британского страховщика, а также HSBC Holdings (-4,7%) и Standard Chartered (-1,6%) подешевели на информации о том, что Китай распространяет действие налога для физических лиц на доходы по страховым продуктам, оформленным в Гонконге. Бизнес Prudential в Гонконге в значительной мере зависит от жителей материкового Китая, покупающих полисы в Гонконге.

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