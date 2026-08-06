Siemens в III финквартале получил рекордный объем заказов при росте выручки на 7%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG нарастил чистую прибыль в третьем квартале 2027 финансового года на 11%, выручку - на 7%.

В апреле-июне чистая прибыль компании выросла до 2,27 млрд евро с 2,05 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль промышленного подразделения Siemens (ключевой операционный показатель) увеличилась на 25%, до максимальных в истории 3,52 млрд евро.

Квартальная выручка компании составила 19,756 млрд евро против 19,757 млрд евро годом ранее. На сопоставимой основе рост выручки составил 8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой Siemens, предполагал чистую прибыль компании в 1,9 млрд евро, прибыль промышленного подразделения - 3,18 млрд евро, общую выручку - 20,64 млрд евро.

Объем заказов Siemens в минувшем квартале увеличился на 13%, до рекордных 27,9 млрд евро.

Компания сохраняет прогноз, согласно которому сопоставимый рост выручки в этом фингоду составит 6-8%.

Главный финансовый директор Вероника Бинерт также сообщила о получении от налоговых органов необходимых разъяснений, которые позволят продолжить процесс выделения Siemens Healthineers в соответствии с планом.