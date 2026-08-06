Поиск

Рубль утром дешевеет к юаню на фоне относительно стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне относительно стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,058 руб. (+6,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Нисходящий импульс курса рубля может быть спровоцирован информацией о том, что в новом месячном периоде (с 7 августа по 4 сентября) с учетом потребностей Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила Банк России будет покупать ежедневно иностранную валюту на сумму 5,92 млрд руб. То есть этот объем увеличится на 1,1 млрд руб. по сравнению с завершающимся месячным периодом. Возможно, некоторые участники валютного рынка ожидали меньших покупок валюты. (...) Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением, вероятно, будет сохраняться по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Поэтому рубль может и дальше дешеветь, но более умеренными темпами", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют небольшую смешанную динамику в четверг утром на информации о прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом. Котировки вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $79,53 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,16% до $75,1 за баррель.

Переговорщики двух стран пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщил накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану "очень сильный удар", если соглашение не будет достигнуто.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оверчук сообщил о сокращении товарооборота РФ и Армении за год на две трети

Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4

 Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4

В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

 В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

 Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

Brent подешевела до $78,5 за баррель

Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы Global Spirits

Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

 Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

Неизвестность в части бюджета не позволяет ЦБ уверенно говорить о скором допснижении ставки

ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%

 ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10963 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3475 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов