Рубль утром дешевеет к юаню на фоне относительно стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне относительно стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,058 руб. (+6,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Нисходящий импульс курса рубля может быть спровоцирован информацией о том, что в новом месячном периоде (с 7 августа по 4 сентября) с учетом потребностей Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила Банк России будет покупать ежедневно иностранную валюту на сумму 5,92 млрд руб. То есть этот объем увеличится на 1,1 млрд руб. по сравнению с завершающимся месячным периодом. Возможно, некоторые участники валютного рынка ожидали меньших покупок валюты. (...) Дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением, вероятно, будет сохраняться по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Поэтому рубль может и дальше дешеветь, но более умеренными темпами", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют небольшую смешанную динамику в четверг утром на информации о прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом. Котировки вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $79,53 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,16% до $75,1 за баррель.

Переговорщики двух стран пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщил накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану "очень сильный удар", если соглашение не будет достигнуто.