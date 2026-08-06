Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основной сессии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне оптимистичных данных Росстата по недельной инфляции и слегка подросшей нефти (октябрьский фьючерс на Brent поднялся до $79,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели всего на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2298,49 пункта (-0,1%), индекс РТС - 894,7 пункта (-0,1%). Среди индексных бумаг лидируют в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов бумаги "Русагро" (-12,1%), также просели акции "Северстали" (-1,9%), "ВК" (-1,7%), "ММК" (-1%), но растут бумаги "Русала" (+2,4%), "ФосАгро" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составляет 80,9293 руб. (-19,98 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "ИКС 5" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02% после роста на 0,04% с 21 по 27 июля, на 0,17% с 14 по 20 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с середины мая 2026 года (с 13 по 18 мая цены снизились также на 0,02%). Дефляция объясняется существенным снижением цен на бензин - на 1,09% (после роста на 0,56% неделей ранее) и на дизельное топливо - на 1,57% (после снижения на 0,06% неделей ранее), а также сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Из данных за июль и начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 августа ускорилась до 6,13% с 6,02% на конец июня.

Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме ее обсуждения по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России в июле рассматривал два варианта решения по ставке: сохранить ее на уровне 14,25% или снизить на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. Различия позиций участников заседания, отмечает ЦБ, касались сроков снижения: одни выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие - за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметного обсуждения не получило, подчеркнул Банк России.

Большинство участников, выступавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов, предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений, говорится в резюме. "Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется. Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает ЦБ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в ночь на среду, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар". Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв. "Я бы лучше заключил соглашение, потому что я не хочу убивать людей", - заявил он на митинге в Лас-Вегасе. Переговоры продолжаются, и пока неизвестно, что будет дальше, отметил президент США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже в ближайшие дни. США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, написало в среду The National со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".

Между тем наблюдается прогресс в переговорах между Ираном и Оманом относительно Ормуза. Переговорщики двух стран пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов, сообщил накануне телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Он отметил, что стороны согласовали "географические параметры" такого маршрута. Однако, по словам Багаи, потенциальное соглашение не сможет гарантировать безопасность в Ормузском проливе из-за риска дестабилизирующих действий США.

По данным Reuters, проект соглашения Ирана с Оманом дает Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Американские власти неоднократно подчеркивали, что никогда не согласятся, чтобы Иран контролировал этот маршрут поставок энергоносителей.

В Баб-эль-Мандебском проливе обстановка усложнилась, после того как йеменские хуситы в июле объявили о начале морской блокады портов Саудовской Аравии.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, поддержку отечественным акциям в последние дни оказывали заметно ослабевший курс рубля, что должно положительно отразиться на финансовых показателях экспортеров, а также поступление на счета инвесторов дивидендов от ряда крупных эмитентов, часть которых может быть реинвестирована обратно в рынок.

Помимо этого, определенную роль, по-видимому, играло некоторое смягчение геополитического фона. Так, в СМИ все чаще появляются сообщения о возможном возобновлении переговоров по урегулированию украинского кризиса, хотя и без какой-то конкретики. Кроме того, стало понятно, что принятие в США законопроекта о новых жестких антироссийских санкциях откладывается как минимум до осени. Тем временем опубликованное резюме обсуждения июльского решения Банка России по ставке показало, что регулятор видит пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики до конца 2026 года, хотя оно и сузилось, отметил аналитик.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока уверенно закрепился выше уровня 2200 пунктов. Если ему также удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, проходящую в районе 2320 пунктов, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2400 пунктов. Впрочем, индекс в настоящее время выглядит заметно перекупленным, в связи с чем дальнейшее движение вверх может оказаться довольно трудным, полагает Додонов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что поддержку российским акциям оказывают геополитические надежды.

Сильным драйвером для продолжения покупок стала новость зарубежных СМИ о том, что бывшие чиновники из России, Франции, Германии и Великобритании провели встречу для рассмотрения вопросов проведения мирных переговоров по Украине. Если событие действительно было, то это большой прорыв в данном направлении. Поддерживают рынок и поступающие на счета инвесторов дивиденды, полагает аналитик.

В данных Росстата по инфляции позитивом выступило снижение более чем на 1% цен на топливо. Это увеличивает вероятность снижения ставки ЦБ. Но на одну инфляцию полагаться в этом вопросе не стоит. Уже в сентябре Минфин может представить проект федерального бюджета, а в нем могут быть неприятные сюрпризы как в области увеличения расходов, так и повышения налогов. В целом эти драйверы не будут действовать долго. Рынок локально выглядит немного перекупленным, есть маржинальные "лонги", что может затруднить пробой индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов. Впереди у рынка более мощное сопротивление - это линия поддержки нисходящего тренда от середины марта, которая проходит в районе 2350 пунктов, считает Зацепин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов считает, что в четверг участники рынка продолжат борьбу за уровень 2300 пунктов по индексу МосБиржи, который был протестирован накануне на фоне слабости рубля, попыток стабилизации ситуации на рынке нефти, а также неплохой технической картины по индексу (индекс МосБиржи удержался выше 50-дневной средней) и ряду "идейных" бумаг. Отчасти позитивный настрой поддержали и данные Росстата о недельной дефляции на фоне снижения цен на бензин, пусть и символической, но подкрепляющей надежды на дальнейшее смягчение ДКП.

"Сегодня ждем попыток индекса МосБиржи закрепиться выше 2300 пунктов, достаточно важного с технической точки зрения (это район 38% коррекции от последней волны снижения с марта); целевым по индексу видится диапазон 2260-2350 пунктов. Исход борьбы участников рынка за уровень 2300 пунктов определит дальнейшую динамику. Закрепление выше откроет цели к следующей "круглой" отметке, району 2400 пунктов, неспособность удержаться - побудит краткосрочных инвесторов к фиксации прибыли. Причем риски последнего сценария выглядят уже высокими, учитывая формирующуюся перегретость рынка и уязвимость рынка нефти", - считает Локтюхов.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,8%), но подрос и обновил максимум Dow Jones (+0,5%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и финансовые результаты компаний.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 54,1 пункта с 54 пунктов в июне, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более существенный рост индекса - до 54,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi упал на 4,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно подросли, хотя на азиатской сессии снижались на информации об упоминавшемся выше прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,62 за баррель (+0,2% и +0,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $75,21 за баррель (+0,03% и -0,7% в среду).

Цены на нефть вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.