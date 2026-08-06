Судостроительная "дочка" "НОВАТЭКа" включена в британский санкционный список

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против зарегистрированной в начале года "НОВАТЭКом" компании "Северный Инжиниринг", сообщается на сайте правительства Великобритании.

В качестве причины такого решения британские власти называют получение организацией выгоды от правительства РФ или оказания ему поддержки посредством ведения бизнеса в энергетическом секторе.

"НОВАТЭК" учредил "Северный Инжиниринг" в марте 2026 года. Организацию возглавил Илья Лущиков. На тот момент он также занимал пост гендиректора "Мурманского СПГ" – перспективного проекта "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа (СПГ) в Мурманской области.

Разрешенным основным видом деятельности "Северного Инжиниринга" является "Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций". Также в числе видов деятельности перечислены производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления и другие.