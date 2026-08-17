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"Логика молока" вложит до 30 млрд рублей в новый молочный комбинат в Подмосковье

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Логика молока", один из ведущих производитель молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе, приняла решение о строительстве нового флагманского молочного комбината, который будет расположен в Глазове Московской области.

Как сообщает компания, инвестиции в проект составят до 30 млрд рублей.

Предприятие будет расположено на территории индустриального парка "Северное Шереметьево" и оборудовано на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Сделка по приобретению объекта и прилегающих территорий завершена.

"Компания видит значительный потенциал роста спроса на молочную продукцию, в особенности современных категорий, а также продуктов с повышенной функциональностью и пользой для организма как на российском, так и на зарубежных рынках. Новое предприятие даст возможность существенно нарастить объем производства востребованных категорий молочных продуктов для обеспечения текущего и будущего спроса, расширения продуктового портфеля", - говорится в сообщении.

На предприятии будет оборудовано 11 линий. Максимально возможная мощность переработки составит до 1 750 тонн сырого молока в сутки, что сделает завод одним из крупнейших в России.

"Логика молока" объединяет 13 заводов. В 2025 году ее выручка выросла на 13,6%, до 161,1 млрд рублей.

По итогам 2025 года компания возглавила рейтинг ведущих производителей молочной продукции в России, составленный Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), компаниями "Милкньюс" и Streda Consulting.

Mercedes-Benz Союзмолоко Подмосковье Шереметьево Московская область Глазово Логика молока
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