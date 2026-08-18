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Китай планирует увеличить добычу нефти и газа до 440 млн тонн к 2030 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Китае к 2030 году объем добычи нефти и газа должен достичь 440 млн тонн нефтяного эквивалента, согласно новому пятилетнему плану развития, представленному Национальным энергетическим управлением (NEA) и Государственным комитетом по делам развития и реформ (NDRC). Об этом сообщает "Синьхуа".

Также в плане установлена задача по строительству 20 тысяч км магистральных нефте- и газопроводов к 2030 году. Это увеличит общую протяженность трубопроводной сети страны до 220 тысяч км.

"Нефть и газ являются ключевыми источниками энергии и промышленного сырья, и их поставки тесно связаны с энергетической безопасностью Китая и благосостоянием населения", - отмечается в документе NEA.

Цель плана - построение современной нефтегазовой отрасли с более мощными внутренними мощностями по снабжению, более эффективными трубопроводными сетями, более экологичным производством, более безопасной и эффективной эксплуатацией, более высокодоходной переработкой и более диверсифицированным международным сотрудничеством.

Ключевые задачи включают наращивание разведки и добычи нефти и газа, расширение инфраструктуры, наращивание запасов углеводородов, углубление международного сотрудничества, ускорение "зеленого" перехода и развитие новых высококачественных производительных сил, стимулирование технологических инноваций и углубление реформ в нефтегазовом секторе.

Совокупный объем добычи нефти и газа в Китае в 2025 году достиг рекордных 420 млн тонн н.э.

Китай NEA NDRC
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