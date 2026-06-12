Проект второго ГПЗ на Кашагане будет реализован с участием китайского консорциума

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Для реализации проекта строительства второго газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 2,5 млрд куб. м газа в год на месторождении Кашаган EPC-подрядчиком определен консорциум китайских компаний China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd, сообщает Минэнерго Казахстана.

"Постановлением правительства определен ЕРС-подрядчик проекта - консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, распространенном по итогам совещания по вопросам реализации проекта строительства ГПЗ на Кашагане.

Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов на совещании отметил, что проект строительства ГПЗ на 2,5 млрд. куб. м на Кашагане вступил в этап практической реализации.

Участники совещания обсудили текущий статус проекта, вопросы координации между заинтересованными сторонами и меры, направленные на обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

Аккенженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения установленных сроков реализации проекта.

АО "НК "QazaqGaz" поручено на ежемесячной основе предоставлять в Минэнерго актуальную информацию о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах для оперативного содействия их решению.

Ранее сообщалось, что на стадии базового проектирования находится проект строительства второго ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд куб. м в год. Сообщалось, что данный ГПЗ QazaqGaz планирует строить совместно с катарской UCC Holding.

QazaqGaz в настоящее время реализует проект строительства первого ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд куб. м в год. Завершение строительства запланировано к концу 2026 года.

Изначально первый ГПЗ на месторождении планировалось достроить в 2025 году, затем сроки были перенесены на середину 2026 года.