Россия готова наращивать поставки в Мьянму нефтепродуктов и удобрений

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма намерены диверсифицировать взаимную торговлю, в частности, со стороны России есть возможности наращивания поставок нефтепродуктов, минеральных удобрений, продукции агропромышленного комплекса, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников после российско-мьянманских переговоров в Москве.

"В этом году мы начали поставлять туда в больших объемах минеральные удобрения, до этого были поставки нефтепродуктов. В целом, конечно, лидеры наших стран поставили задачу по диверсификации нашего товарооборота, с тем чтобы придать устойчивости, динамизм нашей торговли. О чем идет речь? О том, что мы дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса", - сказал он.

"В свою очередь, оттуда готовы наращивать поставки продукции легкой промышленности, это в первую очередь одежда, конечно, текстиль, и плюс к этому продукцию тоже АПК - это и кофе, и другие направления, и фрукты в том числе, и так далее", - добавил министр.

Он напомнил, что год назад у России и Мьянмы было подписано соглашение о защите и поощрении капиталовложений, и сейчас российско-мьянманское сотрудничество, по его словам, постепенно "переходит в инвестиционную стадию".

"У нас есть ряд проектов, когда российские инвесторы активно инвестируют в производство органических удобрений и вообще в повышение продуктивности сельского хозяйства. Большая перспектива есть в Мьянме и для поставок на внешние рынки, на российский рынок, но и не только. Конечно, Мьянма нуждается также в энергоресурсах и в развитии электрогенерации. И здесь мы тоже обсуждаем различного рода проекты, они связаны как с альтернативной энергетикой, в том числе и с солнцем. Ну и традиционная наша энергетика, конечно, - поставки газа, все это обсуждается. У нас есть несколько проектов, связанных с созданием такой серьёзной инфраструктуры на территории Мьянмы", - сообщил министр.