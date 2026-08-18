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Ценовые ожидания бизнеса в РФ в августе выросли до 21%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21% с 20,2% в июле, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Наиболее заметное повышение ценовых ожиданий отмечено в электроэнергетике и водоснабжении в преддверии индексации тарифов ЖКХ с октября 2026 года. Ценовые ожидания в добыче и сфере услуг также выросли, хотя и в меньшей степени. При этом у предприятий других видов экономической деятельности ценовые ожидания уменьшились, отмечает ЦБ.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в августе увеличился до 6,2% с 5,8% в июле. Наименьший прирост цен ожидается в добыче полезных ископаемых (3,1%), наибольший - в водоснабжении (19,6%) и электроэнергетике (17,4%).

Текущие оценки компаний по спросу в августе уменьшались второй месяц подряд и вернулись к уровням II квартала 2022 года. Снижение отмечалось почти во всех укрупненных отраслях, кроме транспортировки. Более заметно этот процесс проявился в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и строительстве. В обработке самые низкие оценки спроса сложились среди производителей промежуточных товаров.

Наряду с этим краткосрочные ожидания компаний по спросу в августе повысились после трех месяцев снижения. Рост был характерен практически для всех отраслей, кроме сельского хозяйства, говорится в материале регулятора.

Рост издержек в августе несколько замедлился после достигнутого в июле максимума с мая 2022 года. Менее заметный рост цен по сравнению с июлем наблюдался почти во всех отраслях, исключениями стали добыча, сельское хозяйство и строительство.

В числе основных факторов роста затрат осталось удорожание горюче-смазочных материалов из-за временной нехватки топлива в отдельных регионах. Помимо этого, бизнес в числе причин увеличения издержек отмечал повышение закупочных цен и логистических расходов.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября.

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