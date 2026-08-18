Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2150п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх в рамках закрытия коротких позиций игроками на фоне выросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся выше $91,5 за баррель), отскок сдерживался новостями, что конкретики относительно сроков приезда американских переговорщиков по украинскому урегулированию пока нет. Индекс МосБиржи поднялся к 2150 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2148,13 пункта (+2,6%), индекс РТС - 794,59 пункта (+2,4%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги МКБ (+18,2%), "Русала" (+7,3%), "АЛРОСА" (+6,9%), МКПАО "Лента" (+6,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составил 85,1645 руб. (+15,09 копейки).

В настоящий момент нет конкретики по визиту в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы задаете столько вопросов об этой поездке, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то из Калуги в Москву. Понимаете, это же серьезная международная встреча, она требует подготовки, согласования. Так что будет она вырисовываться - мы об этом заявим. (...) Пока ничего", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос о том, когда можно ожидать визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Также Ушаков заявил, что позиция России исключает возможность заморозки конфликта между РФ и Украиной по линии соприкосновения. "Вы знаете нашу позицию, она исключает это", - сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос о предложении ряда стран заморозить конфликт между РФ и Украиной по линии соприкосновения.

Президент России Владимир Путин в среду, 19 августа, проведет заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Подорожали во вторник также акции "Северстали" (+6,2%), "Мосэнерго" (+5,8%), МКПАО "ЦИАН" (+5,8%), "НЛМК" (+5,3%), "ММК" (+5,2%), ПАО "Группа Позитив" (+5%), "ИКС 5" (+4,9%), "НОВАТЭКа" (+4,7%), "ВК" (+4,6%), "Интер РАО" (+4,5%), "Аэрофлота" (+4,3%), "Т-Технологии" (+3,7%), "Яндекса" (+3,7%), "Эн+ груп" (+3,4%), "Норникеля" (+3,3%), АФК "Система" (+3,1%), "ДОМ.РФ" (+3,1%), "Совкомфлота" (+3,1%), "МТС" (+3%), "Московской биржи" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+2,5%), "ФосАгро" (+2,5%), Сбербанка (+2,3% и +2,3% "префы"), "Газпрома" (+2,2%), "Полюса" (+1,7%), "Роснефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "Хэдхантера" (+1,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, после массовой фиксации прибыли на фоне отсутствия убедительных новостных триггеров индекс МосБиржи вернулся выше 2100 пунктов, что при позитивных сигналах способно вновь открыть дорогу к диапазону 2200-2300 пунктов.

Прозвучали комментарии о готовности к контактам на высшем уровне между Россией и США и "тихой дипломатии". Совет директоров "Татнефти" должен принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие, в среду Росстат опубликует данные по недельной инфляции (за период с 11 по 17 августа), ЦБ - данные по инфляционным ожиданиям. Баланс факторов продолжает играть в пользу ослабления рубля, поскольку влияние весенней коррекции цен на нефть (после завершения острой фазы конфликта на Ближнем Востоке) еще не исчерпано, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи после череды "красных" сессий развернулся вверх, на пике превысив 2160 пунктов. Технически отскок от 2100 пунктов вполне закономерен: когда рынок переходит в состояние перепроданности, достаточно отсутствия нового негатива, чтобы сформировалось восходящее движение.

В части геополитики пока сохраняется неопределенность. Помощник президента РФ Ушаков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном визите американских переговорщиков и что о деталях будет объявлено, как только они станут известны. Участники торгов могли отыгрывать благоприятное для акций экспортеров сочетание слабого рубля и растущих цен на нефть на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе и ужесточения риторики сторон конфликта США-Иран. В то же время драгметаллы и платиноиды во вторник подешевели.

Для мировых рынков дорогие энергоносители несут в себе проинфляционные риски, что определяет минорные настроения на фондовых площадках. В среду Евростат опубликует индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль, в США будут обнародованы протоколы FOMC, на российском рынке "ЦИАН" представит финансовые результаты по МСФО за I полугодие.

"Нас ждет день важных публикаций, прежде всего в контексте ожиданий по ключевой ставке: ЦБ опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат - недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль. Индекс МосБиржи в середине недели может двигаться в диапазоне 2080-2180 пунктов", - считает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, фондовый рынок возобновил рост после 4-дневных потерь. Во вторник рынок акций наращивал темпы роста вплоть до вечера, хотя перед закрытием торгов инвесторы начали фиксировать внутридневную прибыль, что немного замедлило подъем индексов.

В основном рынок вырос на сильных корпоративных новостях и сообщениях о международном сотрудничестве России с дружественными странами. Возможно, что в котировках уже начинают отражаться ожидания успешных для российского бизнеса итогов Восточного экономического форума, который пройдёт в первые дни сентября во Владивостоке. Также рынок, похоже, вновь реагирует на выросшие нефтяные цены.

Лидерами роста стали акции МКБ, видимо, после завершения сделки присоединения Дальневосточного банка в первой декаде августа и на ожиданиях позитивных результатов от консолидации итогов работы банка в отчетности по МСФО за III квартал.

В среду индекс МосБиржи будет показывать движение в диапазоне 2120-2220 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, техническая картина российского рынка акций немного улучшилась: индекс МосБиржи смог удержаться выше важной отметки 2100 пунктов, а недавний уход ниже этого уровня оказался "ложным пробоем". Это повышает вероятность краткосрочного восстановления котировок. При отсутствии нового геополитического негатива ближайшей целью для рынка может выступить зона 2200 пунктов. При этом закрепление выше нее уже станет более сильным сигналом в пользу продолжения отскока вверх, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индекс FTSE вырос на 0,1%, CAC 40 и DAX просели на 0,7-0,8%), продолжилось снижение в США (индексы к 19:00 снизились на 0,2-1,5% во главе с Nasdaq).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены выросли на фоне опасений по поводу перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока из-за провала дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 во вторник составила $91,54 за баррель (+0,8% и +2,7% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $85,53 за баррель (+1,2% и +2,6% накануне).

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Ранее глава Белого дома заявлял, что не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа, а также не исключал обострения американо-иранского конфликта.

Между тем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят в полной мере условия теперь уже истекшего меморандума.

Движение судов через ключевую для поставок нефти водную артерию остается ограниченным. По данным Kpler, в понедельник Ормузский пролив прошли лишь шесть торговых судов - по три в каждом направлении. За предыдущие десять дней через него проходили в среднем по 11 судов в сутки.

Тем временем атаки на суда в Ормузском проливе продолжаются. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) во вторник сообщило об инциденте в этом районе. По информации UKMTO, некое судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из пролива.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+8,8%), "ДВМП" (+8,3%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+8,3%), ГК "Самолет" (+8,1%), "Трубной металлургической компании" (+7,6%), ПАО "Сегежа Групп" (+7,5%), ПАО "Русолово" (+7,3%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+7%).

Акции "ДВМП" выросли на новостях о том, что правительство РФ одобрило создание СП "Росатома" и DP World в контуре с FESCO. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку госкорпорации "Росатом" и портового оператора DP World (ОАЭ) по созданию совместного предприятия, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники, знакомые с решениями комиссии.

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по выкупу DP World 49% в совместном предприятии с "Росатомом". Сделка находилась на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Росатом" и DP World ранее договорились о создании нового совместного бизнеса, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO. Участниками сделки являются "дочка" "Росатома" - ООО "Глобальная логистика", а также DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - 92,5% акций ПАО "ДВМП", со стороны DP World - денежные средства. "Размер (взноса DP World - ИФ) будет соответствовать рыночной стоимости пакета акций ДВМП, определенной независимым оценщиком", - говорил представитель госкорпорации.

Подешевели бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 78,75 млрд рублей (из них 7,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,79 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,96 млрд рублей на акции "Озона").