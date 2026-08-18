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Оверчук отметил, что ситуация с топливом в странах - партнерах РФ по ЕАЭС сглаживается

Это происходит благодаря временному обнулению пошлин на импортные поставки из третьих стран, сказал он

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом в странах - партнерах России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) сглаживается за счет решения о временном обнулении пошлин на импортные поставки из третьих стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук журналистам.

При этом он отметил, что даже с учетом этого послабления ввоз топлива из других стран является для государств ЕАЭС менее выгодным, чем поставки из РФ.

"Ситуация действительно существует. И в рамках Евразийского экономического союза мы пошли на отмену таможенных пошлин, обнулили таможенные пошлины на ввоз топлива. И сегодня страны имеют возможность беспошлинно закупать нефтепродукты не только в России, но и в других странах. Хотя, конечно же, поставки из России традиционно и более выгодны", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии проблем на топливном рынке РФ на топливообеспечение стран ЕАЭС.

Как сообщалось, этим летом совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил еще на один год, до середины 2027 года, действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей. Одновременно данным решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам. По всем этим видам топлива ставка импортной пошлины без учета обнуления составляет 5%.

Алексей Оверчук ЕАЭС
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