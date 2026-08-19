Нефть усилила подъем, Brent торгуется выше $92,2 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем вечером в среду, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 по московскому времени торгуются по $92,24 за баррель, на $1,22 (1,34%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Контракты на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,44 (1,7%), до $86,38 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

"Цена Brent держится выше отметки $90 за баррель, поскольку геополитическая напряженность и неопределенность ситуации в Ормузском проливе поддерживают значительную премию за риск", - говорится в аналитической записке IG.

Президент США Дональд Трамп в последние дни регулярно заявляет, что американские военные силы благодаря морской блокаде Ирана де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под контролем Ирана.

Активность движения судов через ключевую для поставок нефти водную артерию в начале недели находится ниже 10-дневного среднего уровня (11 танкеров в сутки). По данным Kpler, во вторник через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

"Коммерческие перевозки через Ормузский пролив по-прежнему практически парализованы, а разногласия по поводу условий регулирования таких перевозок сохраняются", - отметил аналитик Pepperstone Ахмад Ассири.

В то же время появляющиеся в СМИ сообщения указывают на возможность серьезной эскалации в регионе. Так газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе в случае дальнейшего разрастания конфликта с США.

Росту нефтяных цен в среду также способствует снижение курса доллара, усилившееся после сообщений министерства финансов США об увеличении объемов обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств. Ослабление американской валюты повышает привлекательность покупки сырьевых товаров для держателей других валют.

Тем временем резервы нефти в США неожиданно выросли. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,41 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина повысились на 688 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,53 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,31 млн баррелей.