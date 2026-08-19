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Производители продовольствия в РФ в июле повысили цены на свою продукцию на 1,2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в РФ в июле 2026 года повысили цены на свою продукцию на 1,2% по сравнению с июнем, сообщил Росстат в среду.

В частности, консервы из печени трески подорожали на 18,7%, кормовая мука и гранулы из рыбы - на 13,2%, комплексные пищевые добавки - на 10,2%, соевая мука - на 9,7%. Снизились цены на меланж (на 16,8%), экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменители кофе (на 10,8%).

В июне по сравнению с маем цены не изменились, в мае по сравнению с апрелем цены снизились на 0,5%, в апреле - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%, в феврале - на 1%, в январе по сравнению с декабрем 2025 года - не изменились.

По сравнению с началом года июльские цены были на 0,4% выше, по сравнению с июлем 2025 года - ниже на 0,6%.

Цены производителей напитков в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%. С начала года цены выросли на 4,5%, в годовом выражении - на 7,5%. В июне по сравнению с маем цены снизились на 0,3%, в мае - выросли на 0,8%, в апреле - на 0,1%, в марте - на 0,5%, в феврале - на 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года - на 2,4%.

Росстат
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