Рубль в среду заметно повысился в паре с юанем на фоне укрепления цен на нефть

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно повысился на фоне укрепления цен на нефть. Поддержку рублю оказывают также продажи валюты экспортерами в рамках подготовки к налоговым выплатам в августе. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,43 руб., что на 16,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 августа на 3,52 копейки, до 85,1293 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,55 копейки, до 98,5457 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Рубль значительную часть торгов среды консолидировался вблизи минимальных значений с прошлого года в паре с юанем, торговался при небольших изменениях от небольшого плюса к минусу. Приостановка падения рубля, наблюдаемая с начала этой недели, может быть связана с началом подготовки экспортеров к очередным налоговым выплатам (25 и 28 августа). Увеличение предложения валюты способствует укреплению рубля, полагаем, что в ближайшее время рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 12,5-12,7 за юань. Однако позднее рубль, скорее всего, возобновит снижение в силу уменьшения экспортной выручки и из-за сезонного восстановления импорта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились до 13,7%, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в июле инфляционные ожидания населения РФ подскочили с 12,4% до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе снизилась до 14,3% с 15,1% в июле.

Свежий опрос проводился 4-13 августа 2026 года.

Цены на нефть

Цены на нефть ускорили подъем вечером в среду, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени торгуются по $92,24 за баррель, на 1,35% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,72%, до $86,39 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Президент США Дональд Трамп в последние дни регулярно заявляет, что американские военные силы благодаря морской блокаде Ирана де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под контролем Ирана.

Активность движения судов через ключевую для поставок нефти водную артерию в начале недели находится ниже 10-дневного среднего уровня (11 танкеров в сутки). По данным Kpler, во вторник через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

Росту нефтяных цен в среду также способствует снижение курса доллара, усилившееся после сообщений министерства финансов США об увеличении объемов обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств. Ослабление американской валюты повышает привлекательность покупки сырьевых товаров для держателей других валют.

Тем временем резервы нефти в США неожиданно выросли. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,41 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,31 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник уменьшилась на 3 базисных пункта - до 13,93% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду понизилась также на 3 базисных пункта - до 14,01% годовых, версия на срок 3 месяца отступила на 1 базисный пункт - до 14,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 14,94% годовых.