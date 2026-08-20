Экспорт Армении в ЕС в I полугодии вырос в 1,8 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспорт Армении в страны ЕС в январе-июне 2026 года увеличился более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, превысив $516 млн, говорится в сообщении армянского правительства в соцсетях.

В правительстве сравнили показатель экспорта в ЕС за январь-июнь 2026 года с показателем первого полугодия 2017 года, до прихода к власти нынешнего премьера Никола Пашиняна в 2018 году. Отмечается, что рост составил 71%.

27 июля Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону проблемы в экономических отношениях. По сообщению пресс-службы армянского правительства, Пашинян подчеркнул, что "ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов".

13 августа Пашинян заявил, что не видит каких-либо изменений в экспорте армянской продукции в Россию после телефонного разговора с президентом РФ и участия в заседании Евразийской межправкомиссии.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, согласно сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше. При этом, если Армения примет решение войти в ЕС, преференции у Еревана, по словам Оверчука, будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ.

Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС.