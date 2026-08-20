Индекс МосБиржи снизился к 2120 пунктам из-за геополитики и укрепления рубля

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины и неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором для распродаж выступила подорожавшая нефть (октябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $93,5 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне резкого укрепления рубля откатился в район 2120 пунктов после утреннего роста к 2190 пунктам, индекс РТС за счет валютного фактора удержался выше 800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 2,3% до 2121,53 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 801,79 пункта. Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги Московского кредитного банка (-11,9%), "Северстали" (-4,8%), "Русала" (-4,5%), "Аэрофлота" (-4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 августа, составил 83,355 рубля (-1,77 рубля).

Подешевели также акции "Яндекса" (-3,6%), "Эн+ груп" (-3,6%), "Интер РАО" (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-3,4%), "Мосэнерго" (-3,1%), "Т-Технологии" (-3%), МКПАО "Лента" (-3%), "НЛМК" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,9% и -2,5% "префы"), "ФосАгро" (-2,9%), "ММК" (-2,8%), "ИКС 5" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,7%), ВТБ (-2,6%), АФК "Система" (-2,6%), "Московской биржи" (-2,3%), "Татнефти" (-2,3%, до 519,2 рубля), "МТС" (-2,3%), Сбербанка (-2,1% и -2,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Газпрома" (-1,7%), "ВК" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%), "Хэдхантера" (-1%), "Полюса" (-0,7%).

Совет директоров "Татнефти" 18 августа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 32,88 рубля на акцию, сообщила 20 августа компания. Такая рекомендация совпадает с консенсусом аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом". Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13 октября. Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 23 сентября (реестр для собрания закрывается 30 августа). По итогам 2025 года "Татнефть" выплатила 34,09 рубля на акцию (в сумме - 79,3 млрд рублей), что соответствует 50% прибыли по МСФО (158,6 млрд руб.) и 54% прибыли по РСБУ (145,8 млрд рублей) за период.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точной информации по возможному визиту в Россию американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа нет, даты не зарезервированы. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Кушнер и Уиткофф скоро могут посетить Россию.

Также Песков сообщил, что в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию ситуации на Украине нет в связи с позицией киевского режима. "Динамика на фронтах хорошо известна. И о ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий. Специальная военная операция продолжается", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, тренд на усталость от поддержки европейскими странами Украины существует, но его не следует преувеличивать. "Потому что в Европе остается костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне - непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и т.д., например, Великобритания", - отметил представитель Кремля.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен третью неделю подряд: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа. Дефляция объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Из данных за 17 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 17 августа ускорилась до 6,09% с 6,06% на 10 августа (и 5,98% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики.

Москва готова выслушать новые инициативы Вашингтона по Украине, однако договоренностей о новой встрече с американскими представителями нет, заявила представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Киев не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. "До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию с целью решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач", - заявила она.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, четверг на рынке акций начался позитивно, индекс МосБиржи поднимался в район 2190 пунктов, но днем погрузился в "красную" зону - коррекцию могли спровоцировать новости и укрепляющийся рубль.

Песков заявил, что в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию украинского конфликта нет и точных дат визита американских переговорщиков в Россию не определено. Данные по инфляции оказали смешанный эффект. Росстат третью неделю подряд зафиксировал дефляцию, однако годовой показатель на 17 августа увеличился до 6,09% с 6,06% неделей ранее. К тому же недельная динамика цен на бензин разочаровала - их рост возобновился, отметил эксперт.

Нефть дорожает на усилении неопределенности с ближневосточным урегулированием. Президент США Трамп объявил о начале "беспрецедентной экономической изоляции" Ирана. Тем не менее, мировые рынки вернулись к росту. В конце недели в еврозоне и США выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в секторе услуг и промышленности за август. На российском рынке банк "Санкт-Петербург", ПАО "Смарттехгрупп", "Ренессанс Страхование" представят финансовые результаты по МСФО за I полугодие, совет директоров ПАО "Группа Черкизово" рассмотрит вопрос по дивидендам. Центробанк опубликует "Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков", напомнил эксперт.

"Полагаем, что индекс МосБиржи в пятницу будет курсировать на уровне 2080-2180 пунктов", - заключил Смирнов.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций оказался разочарованным сообщениями о том, что возможный визит американских переговорщиков по украинскому урегулированию пока не подтверждается. Также прозвучали сдержанные оценки перспектив мирного урегулирования украинского кризиса.

Тем временем, темпы роста потребительских цен в июле оказались выше цели 4%, пространство для снижения ставки ЦБ остается ограниченным. Фактором поддержки рынка акций выступает рост цен на нефть с начала недели до отметки вблизи $95 за баррель, отметил эксперт.

По оценке аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, коррекция рынка акций вниз обусловлена заявлением российского МИДа о неопределенности в отношении сроков визита в Москву американских переговорщиков в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также указанием Кремля на то, что урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем невозможно.

Таким образом, распродажа вызвана эмоциональными причинами, а более рациональные инвесторы не видят поводов сбрасывать акции. Значительная часть биржевых игроков предпочитает оставаться вне рынка, пока не появятся более существенные корпоративные, макроэкономические или геополитические новости, которые могут стать импульсом для устойчивого разворота тренда вверх.

"Возможно, таким поводом станут отчеты "голубых фишек", которые будут опубликованы в конце месяца. Индекс МосБиржи, на наш взгляд, не уйдет ниже 2000 пунктов, но и подняться в область 2200 пунктов в ближайшее время не сможет", - считает аналитик.

Объявленные президентом США Трампом жесткие экономические санкции против Ирана не решают проблему восстановления судоходства в Ормузском проливе. При этом йеменские хуситы по-прежнему заявляют, что блокируют все направления морского экспорта Саудовской Аравии в районе Красного моря.

"До конца недели актуальным для североморского сорта нефти будет ценовой коридор $91-95 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 21 августа: диапазон 2110-2200 пунктов", - полагает Мильчакова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, но проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-0,5%) и США (индексы к 19:00 по Москве снизились на 0,4-0,9%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения. Обе ставки 15-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены достигли 3-недельных максимумов на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2% до $93,45 за баррель (+0,7% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,6% до $87,89 за баррель (+1% в среду).

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,71 за баррель.

Трейдеры опасаются, что затягивающийся конфликт США с Ираном продолжит ограничивать поставки сырья из Персидского залива на мировой рынок.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить сделку по спорным вопросам. Государства, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, пригрозил он.

Ранее Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, вследствие чего ОАЭ приостановили все торговые отношения с Ираном.

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщает "Аль-Джазира", они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" лидировали в снижении котировки ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,7%), ПАО "Яковлев" (-5,3%), ПАО "Бурятзолото" (-5,1%), "Самараэнерго" (-4,9%), "Юнипро" (-4,7%), "ФСК-Россети" (-4,4%), "ТГК-1" (-4,1%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,1%).

Подорожали акции МКПАО "Глоракс" (+9,9%), ПАО "Теплант Восток" (+8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+6,3%), "Росгосстраха" (+5,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,1%), ПАО "Инарктика" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 69,83 млрд рублей (из них 6,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,12 млрд рублей на акции "Т-Технологии").