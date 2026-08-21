Золото подорожало до максимума за три месяца и завершает ростом третью неделю подряд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Золото подорожало в пятницу до максимума за три месяца и завершает в плюсе третью неделю подряд на фоне ослабления доллара США, а также провала плана американского Минфина опустить стоимость долгосрочных заимствований.

Спотовая цена драгметалла по данным на 14:30 по Москве увеличилась на 1,8% до $4598,31 за унцию. Ранее в ходе сессии она поднималась до $4601,29 – максимума с 15 мая. С начала этой недели золото на споте подорожало на 4,2%.

Фьючерсы на драгметалл с поставкой в декабре на Comex выросли в цене на 1,73% до $4650,5 за унцию.

Доллар США дешевеет к основным мировым валютам в пятницу, доходность 30-летних US Treasuries стабильна, но держится у максимума почти за 20 лет, несмотря на экстренное вмешательство Минфина США.

В среду министр финансов страны Скотт Бессент анонсировал план наращивания выкупа долгосрочных гособлигаций, что привело к кратковременному снижению процентных ставок US Treasuries, однако уже на следующий день они выросли, отыграв предыдущее падение. В четверг Бессент заявил на CNBC, что объемы выкупа долга могут быть еще выше, чем предполагает его план, однако это не изменило тренд на рынке госбумаг.

"Золото вновь подорожало после отката, поскольку доходности долгосрочных US Treasury выросли, несмотря на заявления Бессента, которые не смогли развеять опасения инвесторов по поводу стремительного роста госдолга США и устойчивости госфинансов", - отмечает руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил отметку в $40 трлн.

Рост доходностей US Treasuries традиционно способствует ослаблению спроса на драгметаллы, не приносящие процентного дохода.

Цена серебра на спотовом рынке в пятницу увеличилась на 2,75% до $69,96 за унцию, платины – на 3% до $1882,92 за унцию, палладия - на 1,5% до $1353,26 за унцию.