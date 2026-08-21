Brent остается в минусе и торгуется у $93,36 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в пятницу, однако текущую неделю, вероятно, завершат значительным подъемом, как и предыдущую.

К 14:31 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,42 (0,45%) до $93,36 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,4 (0,46%), до $86,43 за баррель.

В четверг контракты на обе марки нефти подорожали более чем на 2%, а с начала недели - более чем на 5%.

Поддержку рынку нефти оказывает сохранение напряженности на Ближнем Востоке и отсутствие ясности относительно перспектив нормализации поставок нефти из этого региона.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран. Государства, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, предупредил Трамп.

В Тегеране обвинили американского президента в "экономическом терроризме", назвав экономические санкции США против Ирана "преступлением против человечности".

"Ближневосточный кризис не демонстрирует признаков ослабления, а риск дальнейших нарушений в региональных энергетических потоках продолжает поддерживать цены на нефть и нефтепродукты", - отмечают аналитики Saxo Bank.

"США заняли очень жесткую позицию по отношению к Ирану, блокада возобновлена и звучат угрозы ужесточения санкций в отношении экспорта иранской нефти", - пишет аналитик ANZ Сони Кумари, добавляя, что это удерживает цену Brent выше отметки $90 за баррель.

Эксперт Empire FX Криспус Ньяга полагает, что эффект от новых санкций не будет существенным, так как иранский экспорт уже и так сильно ограничен американской морской блокадой. При этом он не исключает, что рост числа инцидентов с судами и ответные меры со стороны Ирана могут усугубить нынешнюю ситуацию с поставками, которые остаются значительно ниже обычных уровней.

В BMI намерены пересмотреть прогноз цены на нефть марки Brent из-за преобладания повышательных рисков. Экспорт находится под значительным давлением из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив и проблем, создаваемых хуситами в Красном море, пишут аналитики BMI.

В четверг хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco, сообщила "Аль-Джазира".

В четверг Ормузский миновали всего семь коммерческих судов - вдвое меньше, чем в среду, сообщает Reuters со ссылкой на данные Kpler. Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив также замедлилось - в четверг через него прошли 23 судна против 34 днем ранее.