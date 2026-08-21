Поиск

В Китае в июле добыча нефти выросла на 0,8%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в июле увеличил добычу нефти на 0,8% в годовом измерении, до 18,27 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В январе-июле производство выросло на 0,9% и достигло 127,69 млн тонн.

Объем нефтепереработки в прошлом месяце упал на 15,8% и составил 53,11 млн тонн. За семь месяцев показатель уменьшился на 6,5% - до 396,96 млн тонн.

Добыча природного газа в июле уменьшилась на 0,9%, составив 21,4 млрд кубометров. С начала текущего года она повысилась на 1,2% - до 154,3 млрд кубометров.

Китай ГСУ КНР ГСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин подписал распоряжение об использовании "золотой акции" в отношении "Шереметьево"

 Мишустин подписал распоряжение об использовании "золотой акции" в отношении "Шереметьево"

Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами

 Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами

США продлили лицензию для продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 19 сентября

S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

 S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

МСЗ снизил прогноз годового экспорта пшеницы из России сразу на 2,5 млн т, до 45,2 млн т

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

 Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

 Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11296 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов