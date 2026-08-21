В Китае в июле добыча нефти выросла на 0,8%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в июле увеличил добычу нефти на 0,8% в годовом измерении, до 18,27 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В январе-июле производство выросло на 0,9% и достигло 127,69 млн тонн.

Объем нефтепереработки в прошлом месяце упал на 15,8% и составил 53,11 млн тонн. За семь месяцев показатель уменьшился на 6,5% - до 396,96 млн тонн.

Добыча природного газа в июле уменьшилась на 0,9%, составив 21,4 млрд кубометров. С начала текущего года она повысилась на 1,2% - до 154,3 млрд кубометров.