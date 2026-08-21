Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 августа повысится в 1,4 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 августа составит 1 012,1 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится в 1,4 раза по сравнению с действующей до 25 августа - 721,1 рубля за тонну.

Пошлина на экспорт ячменя сохранится на нуле, кукурузы - повысится до 607,3 рубля с 285 рублей за тонну.

Эти ставки будут действовать по 1 сентября включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,5 за тонну пшеницы ($231,2 за предыдущий период), $191 за тонну ячменя ($193,5), $221,2 за тонну кукурузы ($222,1).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.