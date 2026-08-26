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Hyundai Motor увеличит мощности и выпустит 100 новых моделей к 2030 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. представил планы по увеличению производственных мощностей на 1,27 млн единиц к 2030 году и расширению линейки гибридных автомобилей в США.

Компания объявила на Дне инвестора, что она планирует выпустить более 100 новых или обновленных моделей своих автомобилей по всему миру к 2030 году, причем более половины из них придется на Северную Америку. В частности, на заводе в Алабаме начнет производиться электромобиль Santa Fe с увеличенным запасом хода.

Это "наступление во всех регионах", - заявила Hyundai. Компания также нацелена на "белые ниши", где ее бренд сегодня недостаточно представлен. Так, она планирует выйти в 18 новых сегментов, включая среднеразмерные пикапы, небольшие коммерческие автомобили и машины с рамной конструкцией кузова.

Операционная рентабельность в 2026 году будет находиться в районе 6,3-7,3%, прогнозирует автопроизводитель. В 2030 году, как ожидается, данный показатель превысит 9%.

Также Hyundai подтвердила, что намерена к этому времени довести мировые продажи до 5,55 млн машин. Из них на электромобили будет приходиться около 60% по сравнению с 23% в 2025 году.

Hyundai вместе с дочерней Kia Corp. занимает третье место в мире среди автопроизводителей по объему продаж.

С начала 2026 года капитализация Hyundai выросла почти на 38%, тогда как фондовый индекс Kospi взлетел на 62%.

Hyundai Motor Hyundai США Kia Южная Корея
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