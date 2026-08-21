Работники Hyundai Motor впервые за 10 лет провели полномасштабную забастовку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Работники Hyundai Motor в пятницу впервые с 2016 года провели полномасштабную однодневную забастовку, продолжая добиваться повышения зарплаты и гарантий защиты рабочих мест на фоне внедрения в производство новых технологий.

Работа на заводах Hyundai Motor и Kia была полностью остановлена в рамках акции с участием десятков тысяч членов профсоюза, некоторые из которых также собрались на митинг в Сеуле, пишет The Wall Street Journal.

Сотрудники южнокорейского автопроизводителя ранее провели серию частичных забастовок, заканчивая работу за несколько часов до завершения смены. Эти протестные действия планируется продолжить на следующей неделе.

Сама компания не давала комментариев относительно последствий забастовок, тогда как агентство Yonhap оценивает ущерб от них в сумму свыше 2,3 трлн вон ($1,65 млрд).

"Протестные действия могут повлиять на наших клиентов, партнеров и деятельность, - говорится в заявлении Hyundai. - Мы находимся в критическом моменте, когда обе стороны должны работать вместе, чтобы успешно осуществить глобальный переход к мобильности будущего. Hyundai по-прежнему привержена поиску решений посредством диалога".

Представители компании и лидеры профсоюза не предоставили подробностей относительно текущего статуса переговоров и позиций сторон.

Профсоюз добивается повышения базовой заработной платы и премий, а также увеличения возраста обязательного выхода на пенсию до не менее 65 лет с нынешних 60 лет. Работники также обеспокоены планами компании по внедрению роботов и ИИ, требуя предоставления гарантий защиты их рабочих мест на этом фоне.

Котировки акций Hyundai Motor снизились на 0,6% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года они выросли почти на 40%.