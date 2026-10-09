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ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 133 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM. Это данные на 9 октября.

Перехваченные суда были перенаправлены "для обеспечения соблюдения установленных требований".

По данным CENTCOM, вооруженные силы США "за последние 12 недель уничтожили 13 коммерческих судов, нарушавших режим блокады или входивших в многомиллиардную теневую сеть Корпуса стражей исламской революции". Кроме того, было выведено из строя три судна, отказавшихся подчиниться американским требованиями, и позволено более чем 70 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них.

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Иран США CENTCOM
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