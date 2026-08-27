TotalEnergies завершила передачу 10% "Арктик СПГ 2" дочерней компании "НОВАТЭКа"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies завершила передачу своей 10-процентной доли в ООО "Арктик СПГ 2" ООО "НордЛайн", которую французская компания называет "дочкой" "НОВАТЭКа".

TotalEnergies отмечает, что, таким образом, она больше не является участником "Арктик СПГ 2".

Французская компания сохраняет свои права на возврат своей доли заемного финансирования проекта на сумму около $1,3 млрд. Такое возмещение может быть осуществлено в будущем с учетом применимых санкций, отмечается в релизе.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО "Нордлайн" купить у "дочки" французской TotalEnergies 10% ООО "Арктик СПГ 2", соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

В документе не были указаны идентификаторы компании-покупателя, кроме названия. В мае этого года "НОВАТЭК", владеющий 60% "Арктик СПГ 2", создал 100-процентную "дочку" с названием ООО "Нордлайн".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Первая очередь начала работать в 2024 году.

Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года. В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США.