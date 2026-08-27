"Газпром" начал использовать цифровые рубли в расчетах с российскими потребителями

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Компании группы "Газпром межрегионгаз" начинают принимать в оплату новую форму национальной валюты - цифровые рубли, сообщает компания.

ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", обеспечивающее поставки природного газа потребителям Северо-Западного региона, первым среди обществ группы "Газпром межрегионгаз" получило оплату за поставленный природный газ в цифровых рублях.

Платеж поступил от "Генерирующей компании "Обуховоэнерго".

"Это событие стало логичным продолжением системной работы по интеграции инновационных платежных инструментов в деятельность группы "Газпром межрегионгаз", - отмечают газовики.

С 1 сентября 2026 года в России начинается первый этап массового использования цифрового рубля в расчетах.

Федеральный закон от 23 июля 2025 года № 248-ФЗ обязывает юридические лица, отвечающие определенным требованиям, обеспечить потребителям возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Крупнейшие банки предоставляют клиентам доступ к операциям с цифровой национальной валютой.

До 1 сентября текущего года все компании группы "Газпром межрегионгаз", соответствующие установленным ФЗ требованиям, завершат открытие счетов и обеспечат готовность к расчетам в цифровых рублях.

"Цифровизация расчетов за поставки газа - насущная необходимость и наш абсолютный приоритет. Мы последовательно развиваем сервисы для наших клиентов и внедряем современные финансовые инструменты. Первый прием платежа в цифровых рублях от промышленного потребителя - закономерный результат этой работы. Цифровой рубль открывает новые возможности для взаиморасчетов с контрагентами", - приводится комментарий генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

ООО "Газпром межрегионгаз" - специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации. "Газпром межрегионгаз" через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.