ВТБ не видит оснований для тревоги из-за влияния паузы с ОФЗ на уровень ликвидности банков

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ряд факторов осложняет ситуацию с ликвидностью в банковском секторе, но проблем для исполнения банками своих обязательств нет, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил нормализацию ситуации со спредом ставки RUONIA к ключевой ставке. Одно время уровень RUONIA превышал уровень "ключа", что свидетельствовало о напряжённости на денежном рынке, подчеркивал ранее Пьянов.

"Ситуация более или менее нормализовалась. Спред (RUONIA - ИФ) теперь ниже ключевой ставки. Но есть другие обстоятельства, которые не дают банковским казначеям расслабляться. Так, Минфин перенёс размещение своего выпуска ОФЗ. Мы надеялись, что с каким-то лагом после этого размещения собранная ликвидность растечётся обратно в банковский сектор через оплату контрактов, зарплаты и прочее. Этого пока не произошло. Соответственно, мы наблюдаем ценовую конкуренцию банков, особенно на рынке физических лиц. Мы наблюдаем уход физлиц в наличные - это не основание для какого-то алармизма", - сообщил Пьянов журналистам.

Минфин в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ.

Первый зампред ВТБ подчеркнул, что в целом "все нормативы ликвидности в зелёной зоне", нет никаких проблем с ликвидностью для исполнения клиентских платежей. "То есть это не та ситуация, которая привела бы к какому-то изменению деятельности банковского сектора для потребителя, физического лица или юридического лица", - заявил первый зампред.

ВТБ не ждет давления на ликвидность банков со стороны расширения проекта цифрового рубля. Крупнейшие банки и торговые компании с 1 сентября 2026 года должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

"Нет, не ожидаем (давления на ликвидность со стороны этого фактора - ИФ). Переводы в цифровом рубле на первом этапе будут в ограниченном объеме, это новый инструмент для физических лиц и юридических лиц", - отметил Пьянов.