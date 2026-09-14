Крупнейшие банки выкупили 83,6% нового флоатера на аукционе 2 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Основной спрос на аукционе 2 сентября, на котором был размещен новый флоатер на сумму 1 трлн рублей по номиналу, предъявили системно значимые кредитные организации (СЗКО), выкупив 83,6% выпуска, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В августе в целях стабилизации рыночной ситуации Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ, возобновил их только 2 сентября, предложив рынку облигации с переменным купонным доходом. Так, предлагались бумаги выпуска ОФЗ-ПК 29031. Этот выпуск был зарегистрирован Минфином в июле этого года и еще ни разу не выставлялся на аукционы. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе 1 трлн 424 млрд 700 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 938 млрд 872 млн рублей. Таким образом, был размещен весь выпуск ОФЗ-ПК 29031.

Некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления выкупили 14,4% размещения.

В августе среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в будние дни уменьшился до 37,7 млрд рублей c 64,3 млрд рублей в июле (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 48,9 млрд рублей). Отношение месячного объема торгов к объему бумаг в обращении снизилось с 4,5% до 2,4%, что ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (3,3%).

Крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке вновь стали СЗКО, которые увеличили объем продаж с 57,1 млрд рублей в июле до 99,7 млрд рублей в августе (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 117 млрд рублей). Также небольшие продажи на вторичном рынке совершили нерезиденты из дружественных стран - на 7,3 млрд рублей.

Основной спрос на государственные бумаги предъявили НФО. За счет собственных средств они купили бумаги на 33,1 млрд рублей, в рамках доверительного управления - на 58,7 млрд рублей. Розничные инвесторы нарастили объемы покупок с 3,3 млрд рублей в июле до 15,7 млрд рублей в августе, что значительно ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев - 42,5 млрд рублей.

В III квартале ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле размещение состоялось только в один день - 1 июля, при этом объем привлечения составил всего 9,1 млрд рублей. Аукцион 15 июля, когда Минфин впервые с ноября 2025 года предложил флоатер, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. В августе помимо аукциона 2 сентября было проведено два аукциона 9 сентября, на которых были размещены ОФЗ-ПД на 51,5 млрд рублей по номиналу (выручка - 42 млрд рублей) и на 35,2 млрд рублей по номиналу (выручка - 21,6 млрд рублей). ЦБ отмечает, что до конца года с учетом размещенного флоатера Минфину потребуется разместить ОФЗ еще на 1,7 трлн рублей (в среднем на каждом аукционе - по 100 млрд рублей).

В первом полугодии ведомство смогло привлечь 2,865 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 3,252 трлн рублей).

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения на 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов в начале июня сообщил, что хотя параметры бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, но это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.

Позже были приняты поправки в закон об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2026 году, в соответствии с которыми правительство получило право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних заимствований.