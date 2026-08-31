Обновленная стратегия автопрома РФ предполагает выпуск 2,8 млн единиц транспорта в год к 2035 г.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Актуализированная правительством РФ версия стратегии развития автопрома, продленная до 2035 года, в целевом сценарии предполагает выход к 2035 году на ежегодное локальное производство 2,8 млн единиц транспорта, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 млн транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем "новом" рынке автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное - оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах", - доложил Мантуров на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Для сравнения - по данным Росстата, в 2025 г. в РФ было выпущено 673 тыс. легковых автомобилей (-11,8% к 2024 г.), 131 тыс. грузовиков (-32,6%) и 9,4 тыс. автобусов большого класса (-38,4%).