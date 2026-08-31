Поиск

Обновленная стратегия автопрома РФ предполагает выпуск 2,8 млн единиц транспорта в год к 2035 г.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Актуализированная правительством РФ версия стратегии развития автопрома, продленная до 2035 года, в целевом сценарии предполагает выход к 2035 году на ежегодное локальное производство 2,8 млн единиц транспорта, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 млн транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем "новом" рынке автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное - оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах", - доложил Мантуров на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Для сравнения - по данным Росстата, в 2025 г. в РФ было выпущено 673 тыс. легковых автомобилей (-11,8% к 2024 г.), 131 тыс. грузовиков (-32,6%) и 9,4 тыс. автобусов большого класса (-38,4%).

Денис Мантуров правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

 Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

 Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Рубио заявил, что нефтяная сделка с США принесет Венесуэле $100 млрд инвестиций

Сечин заявил, что "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11477 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов