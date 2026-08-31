ЦБ в 2026-2029 гг. ждет постепенного увеличения объема наличных в обращении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в 2026-2029 гг. ожидает постепенного увеличения объема наличных денег в обращении, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ОНЕГДКП).

Как отмечает ЦБ, "рост объема наличных денег - это естественный процесс".

"Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе", - говорится в документе.

По оценке регулятора, сейчас доля наличных денег в составе денежной массы - около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, считают в ЦБ.

Рост наличных денег в обращении в первом полугодии 2026 года сложился выше значений аналогичных периодов 2024-2025 годов. Такая динамика связана, в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами, отмечает Банк России.

"В 2026-2029 годах ожидается постепенное увеличение объема наличных денег в обращении. При этом их доля в денежной массе будет снижаться", - говорится в проекте ОНЕГДКП.