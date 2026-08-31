Россия выступила спонсором международного инвестиционного форума в Согдийской области Таджикистана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия выступила спонсором Международного инвестиционного форума FEZ Forum 2026, состоявшегося в Худжанде Согдийской области Таджикистана, сообщило посольство РФ в республике.

Форум был посвящен развитию свободных экономических зон, привлечению инвестиций, промышленной кооперации и международному экономическому сотрудничеству.

"Российская Федерация поддержала проведение форума по линии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО, содействуя развитию международного диалога и обмену практическим опытом в инвестиционной и промышленной сферах", - говорится в сообщении.

В работе форума принял участие генеральный консул РФ в Худжанде. В приветственном слове он отметил важность свободных экономических зон для привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и внедрения современных технологий, а также подчеркнул перспективность дальнейшего российско-таджикского экономического взаимодействия.

Участники форума обсудили вопросы инвестиционного развития, цифровой трансформации свободных экономических зон, логистики и международной промышленной кооперации.

Россия является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана. За первое полугодие 2025 года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов.

Российский бизнес представлен в Таджикистане в энергетике, промышленности, строительстве, добыче полезных ископаемых, банковском секторе, телекоммуникациях и других отраслях. Одним из крупнейших совместных проектов является Сангтудинская ГЭС-1.

Важное место в российско-таджикском сотрудничестве занимает реализация инвестиционных и промышленных проектов, развитие инфраструктуры и расширение деловых связей между регионами двух стран.

Россия также участвует в финансировании международных программ, направленных на развитие экономики Таджикистана. В частности, российская сторона оказывает поддержку проектам ЮНИДО в республике, включая программы промышленного развития и повышения конкурентоспособности предприятий.

Одним из направлений такого сотрудничества является содействие развитию свободных экономических зон. Проекты ЮНИДО предусматривают совершенствование условий для инвесторов, развитие цифровых инструментов и повышение эффективности взаимодействия бизнеса с государственными структурами.

Российская сторона также поддерживает расширение промышленной кооперации с Таджикистаном и создание условий для реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Поддержка FEZ Forum 2026 стала продолжением участия России в международных инициативах, направленных на развитие инвестиционного климата, промышленной кооперации и экономического сотрудничества Таджикистана.

Российская сторона выразила признательность таджикским партнерам за проведение форума и рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества.