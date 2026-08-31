"Рисковый" сценарий ЦБ при глобальном финансовом кризисе предполагает в 2027 г. спад ВВП РФ на 3-4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ помимо базового сценария развития российской экономики по традиции разработал три альтернативных сценария – более благоприятный "дезинфляционный" и два неблагоприятных сценария – "проинфляционный" и "рисковый". Об этом говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.

В целом различия сценариев заключаются в разном соотношении факторов спроса и предложения, а также в комбинации внешних условий.

"Сценарий "проинфляционный" предполагает более высокий спрос при более низком предложении, чем в базовом сценарии (при этом шоки предложения являются более выраженными), сценарий "дезинфляционный" - более высокое предложение, а "рисковый" - одновременно более низкие спрос и предложение, где проинфляционные факторы со стороны предложения преобладают. В части внешних условий в базовом сценарии и альтернативном сценарии "дезинфляционный" предполагается сохранение складывающихся тенденций в мировой экономике и санкционного давления в относительно неизменном виде. Тогда как сценарии "рисковый" и "проинфляционный" учитывают возможное усиление санкционных ограничений и ухудшение внешних условий, более выраженные в сценарии "рисковый", - описывают в ЦБ различия в сценариях.

"Базовый сценарий оценивается как наиболее вероятный. Среди сценариев "дезинфляционный" и "проинфляционный" более вероятным представляется последний. Вероятность сценария "рисковый" остается низкой", - оценивают в Банке России вероятности сценариев.

"Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках", - подчеркивается в докладе.

Базовый сценарий

Базовый сценарий не предполагает значительного изменения геополитических условий для России до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте в этом сценарии сохраняются.

"В базовом сценарии предполагается, что на горизонте прогноза долгосрочный темп роста российского потенциального ВВП будет находиться в диапазоне 1,5 - 2,5%, при этом возникшие шоки предложения, связанные с выбытием мощностей, носят временный характер. Они оказывают сдерживающее влияние на производственные возможности в текущем году, однако не изменяют оценку долгосрочных темпов роста российской экономики в базовом сценарии", - говорится в докладе.

По оценке Банка России, долгосрочная реальная нейтральная ставка для экономики России остается на уровне 3,5-4,5% годовых. При целевом значении инфляции вблизи 4% это соответствует номинальной нейтральной ставке 7,5-8,5% годовых.

"В 2026 году рост ВВП составит 0,0-1,0%. Замедление роста в значительной мере связано с временным сокращением производственных возможностей в отдельных отраслях экономики. В 2027 - 2029 годах рост ВВП вернется на траекторию 1,5-2,5%, соответствующую долгосрочным темпам роста потенциального выпуска. По мере снижения процентных ставок и перехода денежно-кредитной политики в нейтральную область вклад потребительского и инвестиционного спроса в динамику ВВП будет возрастать", - отмечают в ЦБ.

"В базовом сценарии учтено проинфляционное влияние разовых факторов, в том числе рост цен на нефтепродукты. Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии 2026 года в пересчете на год. Годовая инфляция по итогам 2026 года составит 6,0-7,0%, снизится до 4% в 2027 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели", - говорится в базовом сценарии ЦБ.

Проинфляционный сценарий

Предполагается, что охлаждение внутреннего спроса и снижение инфляционного давления окажутся менее устойчивыми, чем в базовом сценарии. Более высокий спрос в сценарии "проинфляционный" при этом наблюдается при меньшем объеме предложения в сравнении с базовым сценарием. Предполагается, что негативное влияние на динамику производственных возможностей окажет усиление санкционного давления, снижающее производительность из-за потери доступа к части технологий, а также более длительное по сравнению с базовым сценарием восстановление производственных мощностей и повышение издержек на их поддержание.

В результате темп роста ВВП в 2027 году будет ниже, чем в базовом сценарии, и составит 1,0-2,0%. В 2028 году рост ВВП замедлится до 0,5-1,5%. В 2029 году динамик выпуска вернется к траектории сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

Рисковый сценарий

Сценарий "рисковый" призван проиллюстрировать, как денежно-кредитная политика будет реагировать в гипотетической ситуации резкого ухудшения внешних условий. В качестве модельной предпосылки в этом сценарии заложено, что кризисные явления, сопоставимые по масштабам с кризисом 2007 - 2008 годов, начнут проявляться в II квартале 2027 года достигнут своего пика в III - IV кварталах 2027 года. Влияние кризисных явлений на прогнозные траектории основных показателей распределится во времени в соответствии с реализацией негативных шоков в мировой экономике.

"Развитие полномасштабного мирового финансового кризиса в сценарии "рисковый" связано с накопленными дисбалансами на финансовых рынках развитых стран, включая высокий уровень долга при росте долгосрочных процентных ставок в мире на фоне возросшего за последние годы инфляционного давления", - отмечают в ЦБ.

В 2027 году ВВП РФ снизится на 3,0 - 4,0%, а в 2028 году - на 1,5 - 2,5%. В 2029 году экономика будет расти восстановительными темпами 2,0 - 3,0%.

"При этом из-за глобального финансового кризиса и усиления санкционных ограничений снижается как уровень потенциала российской экономики в краткосрочной перспективе, так и темпы его роста на среднесрочном горизонте. Дополнительное влияние оказывает снижение

производственных мощностей в отдельных отраслях экономики, негативное влияние которого на предложение в сценарии "рисковый" рассматривается более выраженным и длительным по сравнению с другими сценариями", - отмечают в ЦБ.

C учетом всех указанных предпосылок в сценарии "рисковый" сокращение предложения будет более выраженным, чем сжатие спроса, что приведет к повышенному инфляционному давлению. Инфляция в 2027 году составит 11,0 - 13,0%. "Это потребует от Банка России решительной реакции для предотвращения раскручивания инфляционной спирали и устойчивого роста инфляционных ожиданий - в среднем за 2027 год ключевая ставка сложится в диапазоне 19,0 - 21,0% годовых", - говорится в докладе. Высокий уровень ставок позволит снизить инфляцию до 5,0 - 7,0% в 2028 году, а в 2029 году вернуть на целевой уровень 4%. К 2029 году ключевая ставка не успеет снизиться до нейтрального уровня и сложится в диапазоне 9,5 - 10,5% годовых. За пределами приведенного прогнозного горизонта ключевая ставка возвратится в нейтральный диапазон.

Дезинфляционный сценарий

В сценарии "дезинфляционный" предполагается более быстрый, чем в базовом сценарии, рост совокупной факторной производительности. Одним из его источников станет повышение эффективности распределения ресурсов в экономике. "Сейчас производительность существенно

различается между компаниями и отраслями, и часть трудовых и капитальных ресурсов используется там, где их отдача относительно невысока", - отмечают в ЦБ.

В результате более быстрого роста производительности потенциальный выпуск в 2027 - 2028 годах будет расти быстрее, чем в базовом сценарии. В дальнейшем предполагается постепенный возврат к устойчивым долгосрочным темпам роста потенциала 1,5 - 2,5%.

В сценарии "дезинфляционный" средний уровень ключевой ставки составит 9,0 - 11,0% годовых в 2027 году. В 2028 году средняя ключевая ставка опустится немного ниже нейтрального диапазона и составит 7,0 - 8,0% годовых, в 2029 году вернется к нейтральному уровню и сохранится на нем в дальнейшем.

При этом рост ВВП в 2027 и 2028 годах составит 2,5 - 3,5% и 2,0 - 3,0% соответственно и в 2029 году вернется к 1,5 - 2,5%, двигаясь в соответствии с траекторией потенциального выпуска.