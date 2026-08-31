В ЦБ заявили, что пространство для снижения ставки сузилось еще в июле

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде, дальнейшие решения ЦБ РФ будут приниматься с учетом складывающейся ситуации, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в понедельник.

"Пространство для снижения ставки снизилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке на этот год и на следующий. Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос, может ли ситуация на топливном рынке и новый виток дефицита в августе еще больше сузить пространство для снижения ключевой ставки.

ЦБ ранее оценивал вклад ситуации на топливном рынке в рост индекса потребительских цен в 2026 году на уровне 1,5 процентного пункта. Это не только прямой эффект от роста цен на бензин и дизельное топливо, но и перенос возросших топливных издержек в цены других товаров.

"С учетом той ситуации, которая складывалась в первой половине (июля - ИФ), на сегодня у нас новых оценок нет, они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре", - заявил Заботкин.