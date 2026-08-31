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В ЦБ заявили, что ситуация на топливном рынке не отражается на сборе урожая

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке топлива не влияет на ход уборочной кампании, информация Минсельхоза и региональных подразделений Банка России свидетельствует о планомерном сборе урожая, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в понедельник.

"Картина с урожаем значимо не отличается от предыдущего года. Там в зависимости от культуры где-то чуть выше урожай, где-то чуть меньше. Но принципиального различия урожайности по сравнению с прошлым годом не наблюдается. По информации и Минсельхоза, и наших региональных подразделений, которые тоже мониторят данную ситуацию, сбор урожая идет планомерно, ситуация на топливном рынке на этом никак не отражается", - сказал он.

Как сообщал Минсельхоз на минувшей неделе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади, превышающей 65% посевов. Собрано более 100 млн тонн зерна (в бункерном весе), это выше уровня прошлого года на 12,5%. Средняя урожайность зерна в этом году увеличилась на 4,3% и составляет 36 ц/га.

С опережением темпов прошлого года идет и сев озимых культур. По данным на 26 августа, было засеяно 482,7 тыс. га, что на 125,3 тыс. га больше, чем годом ранее.

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