Рост ВВП РФ за I полугодие на 0,6% согласуется с прогнозом ЦБ на год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в первом полугодии согласуется с оценкой Банком России ситуации в российской экономике, укладывается в прогноз регулятора на 2026 год (0-1% роста), заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"За первое полугодие темп роста сложился на уровне 0,6% год к году. Это в целом согласуется с нашим видением ситуации в экономике, и это примерно в середине, чуть выше середины того прогнозного диапазона 0-1% год к году, который мы имеем сейчас в базовом прогнозе на этот год", - сообщил Заботкин журналистам в понедельник.

Он отметил, что лучше оценивать динамику экономики в целом за первое полугодие, нежели данных отдельно за первый и второй кварталы, так как они зашумлены из-за календарного фактора.

"Данные первого и второго квартала по отдельности были зашумлены разовыми календарными факторами, поэтому более правильно смотреть на первое полугодие в целом, из-за меньшего числа рабочих дней в первом квартале и из-за большего числа рабочих дней во втором квартале, чем это было в 2025 году. По факту, цифра за первый квартал сдвинута вниз, а за второй квартал сдвинута вверх по сравнению с тем, что было, так скажем, органическим темпом экономической активности за эти два периода. На уровне первого полугодия эти эффекты полностью нейтрализуются", - добавил зампред ЦБ.

ВВП РФ во II квартале 2026 года, по предварительным данным Росстата, увеличился на 1,3% по сравнению со II кварталом 2025 года после снижения на 0,2% в I квартале.



