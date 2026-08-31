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Производитель электрооборудования ДКС, принадлежащий итальянской Adventus, передан во временное управление

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский производитель электрооборудования АО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС), принадлежащий итальянской Adventus International S.r.l., передан во временное управление АО "Развитие строительных активов" (РСА). Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 31 августа, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Эта же компания ранее получила во временное управление российские активы крупного датского производителя изоляционных материалов Rockwool и одного из лидеров мирового рынка красок и покрытий нидерландской Akzo Nobel NV. В ЕГРЮЛ владельцы РСА не раскрыты.

ДКС - ведущий российский производитель кабеленесущих систем. Компанию в конце 1990-х годов основали российский предприниматель Дмитрий Колпашников и итальянский бизнесмен Марко Чеккони (умер в 2016 году).

Выручка АО "ДКС" в 2025 году по РСБУ составила 56,2 млрд руб., чистая прибыль - 9,4 млрд руб.

ДКС Adventus Rockwool Akzo Nobel NV РСА
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