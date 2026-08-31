"Газпром" начинает подачу сетевого газа в Нефтеюганск

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" 1 сентября начнет подачу сетевого природного газа в Нефтеюганск, сообщила компания в своем телеграм-канале.

"Для этого "Газпром" построил крупные объекты - газопровод-отвод с газораспределительными станциями (ГРС) "Каркатеевы" и "Пыть-Ях", межпоселковый газопровод от ГРС "Каркатеевы" к Нефтеюганску. Регион проложил газопровод-связку до действующих городских сетей", - отмечается в сообщении.

Ход реализации проектов по развитию газоснабжения и газификации в Ханты-Мансийском автономном округе обсудили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор региона Руслан Кухарук в понедельник.

В частности, в настоящее время компания реализует проект по подключению к сетевому природному газу потребителей Пыть-Яха: завершает строительно-монтажные работы на межпоселковом газопроводе от ГРС "Пыть-Ях" до границ города. В свою очередь власти ХМАО достраивают газопровод-связку к городским газовым сетям.

Кроме того, "Газпром" до 2030 года выполнит техническое перевооружение ГРС-3 бис для повышения надежности газоснабжения Сургута и Сургутского района. Ожидается, что расширение мощностей станции позволит нарастить подачу газа действующим потребителям и подключить новых.

"Газпром" также проработает возможность включения в программу на 2026-2030 годы проекта технического перевооружения еще одной станции в Сургуте - ГРС-4. Для реализации проекта регион готов построить газопровод-связку между ГРС и действующими городскими сетями.

Кроме того, "Газпром" и правительство ХМАО будут взаимодействовать по вопросам поставок моторного топлива в отдельные муниципальные образования и населенные пункты региона для социальных нужд.

На 1 января 2026 года уровень технически возможной сетевой газификации ХМАО составил 90,1%. В настоящее время с жителями ХМАО заключено 5,8 тыс. договоров в рамках догазификации, 4 тыс. из них уже выполнено.