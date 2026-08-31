"КАМАЗ" в I полугодии снизил чистый убыток по МСФО на 29,5%, до 21,8 млрд рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по МСФО в январе-июне 2026 года снизился на 29,5% и составил 21,8 млрд руб., говорится в отчетности автопроизводителя.

"Положительная динамика стала результатом роста продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей "КАМАЗ" выросли в 1,5 раза. Во втором полугодии "КАМАЗ" планирует нарастить поставки автомобилей поколения К5 своим клиентам и в дилерскую сеть. Это повысит среднесрочную ликвидность и позволит компании завершить все начатые проекты по развитию модельного ряда и технологий его производства, обеспечивая стабильной работой поставщиков компонентов, повышая надёжность эксплуатации транспортных средств, в том числе техники специального назначения", - отмечает компания в пресс-релизе к отчетности.

Выручка группы в отчетном периоде выросла на 7% и составила 164,76 млрд руб.

"Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. В остальных сегментах выручка осталась стабильной либо незначительно снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, несмотря на существенное (на 15%) снижение рынка грузовых автомобилей за 6 месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года", - добавляют в компании.

Себестоимость продаж группы увеличилась на 10%, до 151,8 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 19%, до 13 млрд руб. Операционный убыток снизился на 55,5%, до 8 млрд руб.

Коммерческие расходы автопроизводителя в отчетном периоде составили 7,6 млрд руб. (-3,7%), общие и административные расходы - 12 млрд руб. (+4,8%).

Давление на финрезультаты "КАМАЗа" продолжили оказывать проценты по кредитам. Процентные расходы компании в первой половине года составили 18,6 млрд руб. - практически столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года.

Краткосрочные обязательства автопроизводителя за полугодие подскочили до 435,6 млрд руб. с 268 млрд руб. на начало года, в том числе на кредиты и займы пришлось 193 млрд руб. (+57,4%), на кредиторскую задолженность - 139,5 млрд руб. (+67,7%), на обязательства по договорам с заказчиками - 69 млрд руб. (рост вдвое с начала года). Долгосрочные обязательства снизились до 118,1 млрд руб. с 176,4 млрд руб., в том числе кредиты и займы - до 96 млрд руб. с 154,7 млрд руб. соответственно.

По РСБУ "КАМАЗ" ранее отчитался за I полугодие о выручке в 127,2 млрд руб. (-0,3%) и чистом убытке в 13,9 млрд руб. (против 20,8 млрд руб. убытка в первой половине 2025 года).

Основным акционером ПАО "КАМАЗ", последние годы не раскрывающего списки аффилированных лиц, по последним открытым данным оставался "Ростех" (47,1%). Еще 23,54% акций по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест", совладельцами которого, согласно отчетности этой компании, на конец 2024 года были гендиректор ПАО Сергей Когогин (35%), бывший владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин (50%) и гендиректор "Модум-Транса" Дмитрий Артяков (15%). Среди акционеров российского автопроизводителя как минимум до конца 2023 года также значился и немецкий Daimler (15%). Когогин в феврале 2024 года сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников "КАМАЗа", не уточняя, кто стал покупателем его доли. Другими акционерами группы, согласно последним раскрытым данным в отчетах прошлых лет, также были KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%) и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).