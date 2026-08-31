Рубль в понедельник заметно вырос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник, рубль заметно вырос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,76 руб., что на 14 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 1 сентября на 77,86 копейки, до 86,3793 руб./$1, и увеличил курс евро на 88,94 копейки, до 100,5714 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"Несмотря на заметное замедление роста иностранных валют к рублю на фоне коррекции индекса доллара, в целом тенденция к ослаблению рубля сохранилась и на прошлой неделе. Ключевым событием для национальной валюты на текущей неделе станет публикация Минфином в четверг параметров операций в рамках бюджетного правила. В настоящее время на рынке отсутствует единый консенсус относительно ожидаемого объема этих операций, что повышает вероятность волатильности курса по итогам объявления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на 28 августа, не привело к ускорению ослабления рубля. При этом обычно потеря поддержки фискального фактора оказывает ощутимое давление на курс российской валюты, особенно если перед этим она проявляла слабость, несмотря на налоговые платежи. Одним из объяснений столь противоречивого поведения рубля может выступать появление локального концентрированного заказа на продажу иностранной валюты или временной просадки спроса на нее. Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, в том числе обусловленной санкциями, зачастую приводит к достаточно сильному, но краткосрочному движению курса рубля, которое обычно не получает продолжения, заканчиваясь обратным импульсом. Ближайшая поддержка у пары CNY/RUB находится на пятничном минимуме 12,69 руб. Если он будет обновлен, скорее всего, котировки попытаются закрыть "гэп", образовавшийся на старте прошлого четверга", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде, дальнейшие решения ЦБ РФ будут приниматься с учетом складывающейся ситуации, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в понедельник.

"Пространство для снижения ставки снизилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке на этот год и на следующий. Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос, может ли ситуация на топливном рынке и новый виток дефицита в августе еще больше сузить пространство для снижения ключевой ставки.

ЦБ ранее оценивал вклад ситуации на топливном рынке в рост индекса потребительских цен в 2026 году на уровне 1,5 процентного пункта. Это не только прямой эффект от роста цен на бензин и дизельное топливо, но и перенос возросших топливных издержек в цены других товаров.

"С учетом той ситуации, которая складывалась в первой половине (июля - ИФ), на сегодня у нас новых оценок нет, они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре", - заявил Заботкин.

Банк России рассчитывает в начале 2027 года перейти к применению ключевой ставки, в случае ее изменения, со среды вместо понедельника, также заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Этот сюжет мы уже предварительно обсудили очень развёрнуто, в том числе с казначеями банков, получили полную поддержку, требуется определённая доработка системы и у нас, и у банков для того, чтобы это вступило в силу, но считаем, что скорее в начале, нежели в середине 2027 года мы сможем на этот новый режим переключиться", - сообщил Заботкин журналистам в понедельник.

Банк России в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы заявил, что планирует сблизить график периодов усреднения обязательных резервов (ПУ) с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке. Эта мера, по мнению регулятора, позволит снизить волатильность ставок денежного рынка. Предполагается, что заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, но новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый период усреднения резервов.

Цены на нефть

Цены на нефть остаются в значительном плюсе вечером в понедельник, хотя и отступили от внутридневных максимумов, участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 торгуются по $90,51 за баррель, на 2,74% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,64%, до $85,59 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $91,52 за баррель, на WTI - до $86,79 за баррель.

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак. Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании.

Между тем США продолжают морскую блокаду иранских портов. При этом данные отслеживания движения судов свидетельствуют, что поставки в объеме порядка 6-8 млн баррелей в сутки продолжают преодолевать Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу увеличилась на 7 базисных пунктов - до 13,68% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в понедельник уменьшились на 1 базисный пункт - до 13,89% и 14,29% годовых, версия на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 14,86% годовых.