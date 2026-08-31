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Правительственная подкомиссия утвердила план регулирования платформенной экономики РФ на 2026-27 гг.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила дорожную карту развития регулирования платформенной экономики в России на 2026-2027 годы, говорится в сообщении Минэкономразвития.

План подготовлен на основе предложений профильных ведомств, Банка России и отраслевых ассоциаций. Основная часть мероприятий дорожной карты предусматривает внесение изменений в законы "О платформенной экономике", "О защите прав потребителей" и "О государственном контроле (надзоре)".

В частности, планируется урегулировать порядок предоставления скидок, финансируемых за счёт цифровых платформ, а также обязать платформы уведомлять об изменении срока и правил перечисления денежных средств продавцу за проданные товары за 45 дней. Отдельный блок предложений касается возврата товара надлежащего качества, то есть товара, который соответствует всем требованиям и условиям договора.

Кроме того, предлагается закрепить требования к отображению единой цены товара, которая не должна зависеть от способа оплаты или участия покупателя в программе лояльности. Ещё одно направление работы - выравнивание условий деятельности российских и иностранных продавцов, работающих через посреднические цифровые платформы.

План также предусматривает развитие механизмов дистанционного контроля и надзора в сфере платформенной экономики, в том числе - в режиме реального времени.

"В октябре 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он призван защитить права потребителей и сбалансировать отношения между крупными платформами и их партнёрами. При этом мы видим, что остаётся ряд вопросов, которые по-прежнему вызывают дискуссию в отраслевом сообществе. Задача штаба по развитию цифровых платформ - урегулировать их в рамках второго пакета законодательных мер. Он находится в высокой степени готовности, многие законодательные инициативы планируем внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, который возглавляет подкомиссию.

"Утверждение дорожной карты - это сигнал рынку: государство системно донастраивает правила развития цифровых платформ. Мы видим, что бизнес и потребители ждут ясности по целому ряду моментов. Поэтому задача - точечно ввести гибкие механизмы взаимодействия платформ, продавцов и покупателей. Параллельно начнём мониторить правоприменительную практику с тем, чтобы выйти на оптимальную для рынка модель, которая будет стимулировать развитие платформ, но не в ущерб ни малому бизнесу, ни правам граждан", - прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Максим Решетников Дмитрий Григоренко Минэкономразвития РФ
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