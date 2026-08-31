Внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, меняющее объемы по внебиржевым сделкам с нефтепродуктами, в отношении которых участники рынка должны отчитываться.

Как поясняет ФАС, разработавшая документ, постановление принято в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива и для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек реализации нефтепродуктов.

"Принятое постановление позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации товара и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования. Как говорится в документе, "вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны", сообщает ведомство.

Согласно тексту постановления, при этом не нужно отчитываться о сделках при продаже топлива на АЗС или топливно-заправочных комплексах при условии, что их объем составляет менее 60 тонн.

С 1 сентября 2026 года такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2027 года - представление информации обязательно, указывает ФАС.

Сейчас о сделках объемом не менее 60 тонн должны отчитываться производители топлива, продавшие за предшествующий год более 100 тыс. тонн. Новым постановлением уточняется, что о таких сделках соответствующие производители должны отчитываться при продаже топлива (бензина, дизтоплива, судового топлива, керосина и мазута) на экспорт.

Также в постановление внесена необходимость отчитываться о сделках с прямогонным бензином (нафтой - ИФ) на внутреннем рынке, если их объем составляет не менее 25 тонн.

Биржи, на которых можно, а затем нужно будет раскрывать информацию, будут определены правительством - возможно раскрытие на нескольких биржах.