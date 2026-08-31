Поиск

Внебиржевые сделки с нефтепродуктами начнут регистрировать с объема от 1 тонны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, меняющее объемы по внебиржевым сделкам с нефтепродуктами, в отношении которых участники рынка должны отчитываться.

Как поясняет ФАС, разработавшая документ, постановление принято в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива и для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек реализации нефтепродуктов.

"Принятое постановление позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации товара и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования. Как говорится в документе, "вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны", сообщает ведомство.

Согласно тексту постановления, при этом не нужно отчитываться о сделках при продаже топлива на АЗС или топливно-заправочных комплексах при условии, что их объем составляет менее 60 тонн.

С 1 сентября 2026 года такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2027 года - представление информации обязательно, указывает ФАС.

Сейчас о сделках объемом не менее 60 тонн должны отчитываться производители топлива, продавшие за предшествующий год более 100 тыс. тонн. Новым постановлением уточняется, что о таких сделках соответствующие производители должны отчитываться при продаже топлива (бензина, дизтоплива, судового топлива, керосина и мазута) на экспорт.

Также в постановление внесена необходимость отчитываться о сделках с прямогонным бензином (нафтой - ИФ) на внутреннем рынке, если их объем составляет не менее 25 тонн.

Биржи, на которых можно, а затем нужно будет раскрывать информацию, будут определены правительством - возможно раскрытие на нескольких биржах.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топливо классов евро-2, евро-3, евро-4 с сентября может продаваться на АЗС

ЦБ РФ перенесет начало действия измененного "ключа" с понедельника на среду

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

 Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

 Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3612 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11486 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов