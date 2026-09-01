Все регионы с 1 сентября смогут привлекать краткосрочные казначейские кредиты "под потребность"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 1 сентября распространит на все регионы новый инструмент - казначейские кредиты "под потребность" - для финансирования кассовых разрывов в течение месяца. Соответствующее постановление правительства было принято в рамках исполнения поручений президента, говорится в сообщении министерства.

Ранее этот инструмент был отработан в четырех регионах в пилотном режиме.

Он позволит оперативно привлекать у Федерального казначейства краткосрочные кредиты на период между оплатой обязательств и поступлением доходов в случае временной потребности в средствах, поясняет Минфин.

Субъекты РФ для получения такого кредита должны будут направить в Минфин обращение с приложением кассового плана исполнения регионального бюджета.

"Наша задача - помочь регионам своевременно исполнять расходные обязательства без привлечения коммерческих кредитов. Казначейский кредит "под потребность" предоставляется по льготной ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца и позволяет оперативно покрывать кассовые разрывы до поступления запланированных доходов. Это снижает расходы регионов на обслуживание государственного долга и повышает устойчивость бюджетов. Мы внимательно отслеживаем реализацию нового инструмента и поддерживаем постоянное взаимодействие с регионами", - приводятся в сообщении слова замминистра финансов РФ Павла Кадочникова.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о предложении ввести для регионов казначейскую кредитную линию для финансирования кассовых разрывов в апреле. "Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета казначейские кредиты, мы их увеличили с 300 до 330 млрд рублей, и в текущем году предлагаем субъектам РФ вводить новый инструмент, такой казначейский кредит "под потребность", то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам РФ для того, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", - сказал он.

Министр пояснял, что доходы поступают с 28-го числа каждого месяца, появляются в расчете регионов 30-го числа и используются в первой половине месяца, а во второй половине могут возникать кассовые разрывы. "Так вот для того, чтобы этих кассовых разрывов не было, будет предоставлена казначейская кредитная линия, для того чтобы субъекты могли не обращаться в коммерческие банки и не занимать дорогие коммерческие долги. Такая инновация в этом году будет реализована", - сказал Силуанов.