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Вице-премьер Патрушев поручил ведомствам дополнительно оценить требования к учету животных в ЛПХ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения по оценке нормативного регулирования учета животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Как сообщает его пресс-служба, в связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах.

По итогам ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса с учетом позиции Госдумы и профильных ассоциаций.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Россельхознадзор Минэкономразвития
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