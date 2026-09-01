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"Аэрофлот" выкупил долю структуры Lufthansa в дочернем "Аэромаре"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" выкупил у структуры Lufthansa (Германия) 49% в "Аэромаре" - крупнейшей в России компании по производству бортового питания.

Согласно сущфакту авиакомпании, сделка закрыта 1 сентября.

В марте этого года сделка была одобрена распоряжением президента Владимира Путина. В соответствии с ним, "Аэрофлот" получил право приобрести 4,9 тыс. обыкновенных акций АО "Аэромар", принадлежащих Truffle 2 GmbH (аффилирована с Lufthansa).

Сама Lufthansa сообщала о намерении продать свою долю в "Аэромаре" еще в сентябре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, "Аэромар" зарегистрирован в 1995 году, находится на территории базового для "Аэрофлота" аэропорта "Шереметьево". На конец 2021 года среднесписочная численность сотрудников компании составила почти 4 тыс. человек. Выручка по РСБУ в 2024 году была на уровне 19,4 млрд руб. (+37%), чистый убыток превысил 511 млн руб. против 63 млн руб. прибыли годом ранее. Существенное давление на финансовый результат компании, согласно отчетности, помимо роста себестоимости продаж, оказали увеличившиеся управленческие и коммерческие расходы.

Lufthansa Аэрофлот Германия Аэромар
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